Раненой школьнице из Бурятии сделают пластическую операцию в Петербурге

Девочке, серьезно пострадавшей при нападении на школу в Бурятии , сделают пластическую операцию в Петербурге . Об этом рассказала пресс-секретарь Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП) имени В. В. Ангапова Дора Хамаганова на своей странице в Facebook.

По ее словам, 13-летняя школьница недавно уже завершила курс восстановительного лечения в Алмазовском центре нейрохирургии Северной столицы и вернулась домой, но в скором времени ей снова предстоит вернуться в город на Неве для пластической операции.

«Пока она дышит родным воздухом, общается в сетях с одноклассниками, с удовольствием наслаждается мамиными вкусняшками. И, конечно, мечтает снова пойти в школу», — написала Хамаганова.