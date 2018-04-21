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Раненой школьнице из Бурятии сделают пластическую операцию в Петербурге
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Раненой школьнице из Бурятии сделают пластическую операцию в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 38 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Девочке, серьезно пострадавшей при нападении на школу в Бурятии, сделают пластическую операцию в Петербурге. Об этом рассказала пресс-секретарь Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП) имени В. В. Ангапова Дора Хамаганова на своей странице в Facebook.
По ее словам, 13-летняя школьница недавно уже завершила курс восстановительного лечения в Алмазовском центре нейрохирургии Северной столицы и вернулась домой, но в скором времени ей снова предстоит вернуться в город на Неве для пластической операции.
«Пока она дышит родным воздухом, общается в сетях с одноклассниками, с удовольствием наслаждается мамиными вкусняшками. И, конечно, мечтает снова пойти в школу», — написала Хамаганова.
Напомним, 19 января в Улан-Удэ вооруженный топором девятиклассник напал на учительницу и детей в школе №5. Пострадали 7 человек. Самые серьезные травмы получила 13-летняя девочка, которая перенесла курс сложнейших операций и была направлена на лечение в Петербург.
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