«Библионочь», киновинтаж и тайны луны: как провести выходные

Несмотря на то, что метеорологи обещают дождливую и ветреную погоду, москвичей ждут яркие и насыщенные выходные.

«Библионочь»

Акция «Библионочь» пройдет в Москве в седьмой раз. Основной площадкой станет библиотека-читальня имени Ивана Тургенева — в 2018 году мероприятие будет посвящено 200-летию со Дня рождения писателя. Здесь состоятся бал, флешмоб, выставки и экскурсии. Всего гостей акции с 18:00 в субботу, 21 апреля, ждет более двух тысяч мероприятий, в том числе мастер-классы, квесты, читки и концерты.

Кроме того, в воскресенье, 22 апреля, в пагоде за фонтаном у ярмарки пройдет бесплатный мастер-класс, а у Центральной клумбы напротив входа состоится концерт, передает официальный сайт мэра и правительства Москвы

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