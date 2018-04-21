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«Библионочь», киновинтаж и тайны луны: как провести выходные
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«Библионочь», киновинтаж и тайны луны: как провести выходные 

Вечерняя Москва 34 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Несмотря на то, что метеорологи обещают дождливую и ветреную погоду, москвичей ждут яркие и насыщенные выходные.
«Библионочь»
Акция «Библионочь» пройдет в Москве в седьмой раз. Основной площадкой станет библиотека-читальня имени Ивана Тургенева — в 2018 году мероприятие будет посвящено 200-летию со Дня рождения писателя. Здесь состоятся бал, флешмоб, выставки и экскурсии. Всего гостей акции с 18:00 в субботу, 21 апреля, ждет более двух тысяч мероприятий, в том числе мастер-классы, квесты, читки и концерты.
Кроме того, в воскресенье, 22 апреля, в пагоде за фонтаном у ярмарки пройдет бесплатный мастер-класс, а у Центральной клумбы напротив входа состоится концерт, передает официальный сайт мэра и правительства Москвы.
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