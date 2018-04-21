Племенные овцы помогают лидировать Ставрополью

Ставрополье по итогам 2017 года снова заняло первое место в стране по племенному поголовью овец, сообщили STAV.AF.RU в краевом минсельхозе.

Калмыкии. Сельхозорганизации получили 186 тыс. ягнят, в том числе 104 тысячи — племенные хозяйства. Выход ягнят составил 88% на 100 голов овцематки. По общей численности овец и коз, производству баранины и шерсти край находится на третьем месте после Дагестана

«Производство шерсти за последние восемь лет остаётся на уровне 2010 года, но отмечается увеличение продуктивности на голову — с 3,7 до 4,2 кг. Это говорит о развитии генетического потенциала наших овец. Фермерским хозяйствам нужно обратить особое внимание на качество шерсти, чтобы оно могло отвечать требованиям современного рынка», — рекомендовал первый замминистра Алексей Руденко

Перспективы овцеводства обсуждали на совещании в селе Большая Джалга Ипатовского городского округа. Краевой бюджет поддержит племенное овцеводство суммой в 167 млн рублей. На одну голову будет приходиться две тысячи рублей. В два раза выросла в этом году поддержка производства и реализации шерсти — до 83 млн рублей. Доля животноводства в общем объеме государственной помощи составит 41%, или 293 млн рублей.

Овцеводы собираются создавать кластеры по производству и переработке баранины, собственные торговые сети, раскручивать бренда ставропольской продукции.

После совещания состоялся аукцион, с которого продали восемь тонкорунных животных пород джалгинский и российский мясной меринос.