Минздрав Удмуртии передумал увольнять медиков-инвалидов

Минздрав Удмуртии решил не увольнять сотрудников городской клинической больницы №6, которые имеют группу инвалидности. Об этом сообщил сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.

По его словам, на своих должностях останутся работать те, кто изначально был недоволен требованиями руководства больницы, вошел в инициативную группу и начал бороться за свои права. Таких оказалось немного — 13 человек. Девятерых из них уже успели уволить, трое увольняться отказались, еще один человек присоединился к ним из Республиканского клинико-диагностического центра. Андрей Коновал , уточнил, что там сложилась подобная ситуация, подробности которой станут известны 23 апреля.

Напомним, ранее одна из медсестер рассказала, что более 120 сотрудников ГКБ №6, имеющих инвалидность или тех, чей возраст приближается к пенсионному, получили уведомления о переходе на другую работу «по медицинским показателям». «РГ» первой подняла эту тему в СМИ.

Выяснилось, что в кабинетах, где часть из них трудилась не один десяток лет своей жизни, внезапно выявили вредные для труда условия. Тем, кто не желает менять свою должность на менее оплачиваемую, предложили уволиться по собственному желанию, в противном случае пригрозили избавиться от них по статье. Угрозы коснулись и тех, в чьих индивидуальных картах реабилитации написано, что они могут работать на своих должностях.