Депутат Калашников прокомментировал доклад Госдепа о коррупции на Украине 

Ранее СМИ сообщили, что в Вашингтоне подготовили доклад о серьезной коррупции, нарушениях прав человека и цензуре на Украине
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников прокомментировал доклад Госдепа США о ситуации на Украине, пишет RT.
Ранее стало известно о докладе Госдепа, в котором говорится о том, что Украина погрязла в коррупции, зафиксированы случаи серьезного нарушения прав человека и цензура. Калашников сказал, что нарушения прав человека на Украине это не секрет и Госдеп был вынужден внести эту информацию в доклад, но это не значит, что Вашингтон перестанет поддерживать Киев.
«Политическая целесообразность в США превалирует над правами человека, о которых они так пекутся», — сказал депутат.
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