Депутат Калашников прокомментировал доклад Госдепа о коррупции на Украине

Ранее СМИ сообщили, что в Вашингтоне подготовили доклад о серьезной коррупции, нарушениях прав человека и цензуре на Украине

Ранее стало известно о докладе Госдепа, в котором говорится о том, что Украина погрязла в коррупции, зафиксированы случаи серьезного нарушения прав человека и цензура. Калашников сказал, что нарушения прав человека на Украине это не секрет и Госдеп был вынужден внести эту информацию в доклад, но это не значит, что Вашингтон перестанет поддерживать Киев.

«Политическая целесообразность в США превалирует над правами человека, о которых они так пекутся», — сказал депутат.

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