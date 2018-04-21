Десятки домов в Уфе останутся без холодной воды

Многие уфимцы на следующей неделе останутся без холодной воды, правда, отключение будет временным. Как пояснили в городской администрации, такие меры будут приняты из-за плановых ремонтных работ. Кстати, воды не будет не только в башкирской столице, но и в Уфимском районе.

Так, согласно графику ХВС отключат в Калининском и Уфимском районах 24 апреля в 10 утра. Воды не будет в деревне Кирилово. А именно на улице Новоселов с 1 по 11 дома. Также отключение коснется и домов на улице Центральной с 1 по 137.

Полный список и график отключений:

улица Новая, 1–16;

улица Зеленая, 1–14, 59, 61, 63, 68, 70;

улица Лесная, 26–48;

улица Луговая, 1–8, 64, 67;

улица Озерная, 3, 5, 9, 9/1.

Деревня Дорогино:

Инициативная, 3–36;

Центральная, 1–32;

Садовая, 1–35;

Новая, 1–10;

Шоссейная, 1–7;

Дружбы, 1–10;

Зеленая, 1–20;

Солнечная, 1–27;

Озерная, 1–13.

Новое Дорогино (Надежды, Парковая, Дубравная, Янтарная, Пикунова, Звездная, Счастья, Лазурная, Радужная, Восточная, Малая, Лесопарковая).

Орджоникидзевский район:

24 апреля с 10:00 до 19:00 — Первомайская, 11; Кольцевая, 20, 24, 24;

25 апреля с 11:00 до 17:00 — Пристанская, 14, 20; Войкова, 1.

Советский район:

28 апреля с 10:30 до 23:00 — бульвар Ибрагимова, 32.

Кировский район:

24 апреля с 10:00 до 17:00 — Рабкоров, 14/1; Мубарякова, 11/3;

26 апреля с 10:00 до 20:00 — Крестьянская, 49, 49а, 51а, 51; Чернышевского, 165, 175, 175а, 175Б, 186, 186г, 186д, 188, 196, 196а, 198, 198а; Чапаева, 28, 28а, 30, 41; Айская, 3, 3Б, 5, 5Б, 17, 19, 19д, 21, 21а; Красноярская, 54, 56, 58; Мичурина, 23а, 23Б, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 24, 37, 27, 41.