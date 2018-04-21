Десятки домов в Уфе останутся без холодной воды 

Многие уфимцы на следующей неделе останутся без холодной воды, правда, отключение будет временным. Как пояснили в городской администрации, такие меры будут приняты из-за плановых ремонтных работ. Кстати, воды не будет не только в башкирской столице, но и в Уфимском районе.
Так, согласно графику ХВС отключат в Калининском и Уфимском районах 24 апреля в 10 утра. Воды не будет в деревне Кирилово. А именно на улице Новоселов с 1 по 11 дома. Также отключение коснется и домов на улице Центральной с 1 по 137.
Полный список и график отключений:
улица Новая, 1–16;
улица Зеленая, 1–14, 59, 61, 63, 68, 70;
улица Лесная, 26–48;
улица Луговая, 1–8, 64, 67;
улица Озерная, 3, 5, 9, 9/1.
Деревня Дорогино:
Инициативная, 3–36;
Центральная, 1–32;
Садовая, 1–35;
Новая, 1–10;
Шоссейная, 1–7;
Дружбы, 1–10;
Зеленая, 1–20;
Солнечная, 1–27;
Озерная, 1–13.
Новое Дорогино (Надежды, Парковая, Дубравная, Янтарная, Пикунова, Звездная, Счастья, Лазурная, Радужная, Восточная, Малая, Лесопарковая).
Орджоникидзевский район:
24 апреля с 10:00 до 19:00 — Первомайская, 11; Кольцевая, 20, 24, 24;
25 апреля с 11:00 до 17:00 — Пристанская, 14, 20; Войкова, 1.
Советский район:
24 апреля с 10:30 до 20:30 — Ленина, 65/1, 65/2; Пархоменко, 117; Карла Маркса, 65, 67, 69, 69/1, 69/2;
28 апреля с 10:30 до 23:00 — бульвар Ибрагимова, 32.
Кировский район:
24 апреля с 10:00 до 17:00 — Рабкоров, 14/1; Мубарякова, 11/3;
26 апреля с 10:00 до 20:00 — Крестьянская, 49, 49а, 51а, 51; Чернышевского, 165, 175, 175а, 175Б, 186, 186г, 186д, 188, 196, 196а, 198, 198а; Чапаева, 28, 28а, 30, 41; Айская, 3, 3Б, 5, 5Б, 17, 19, 19д, 21, 21а; Красноярская, 54, 56, 58; Мичурина, 23а, 23Б, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 24, 37, 27, 41.