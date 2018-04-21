Нижний Тагил рассчитывает на рассмотрение заявки на статус ТОР в ближайшее время

Нижний Тагил рассчитывает на предварительное рассмотрение своей заявки на создание территории опережающего развития (ТОР) правительством РФ в мае — июне 2018 года. Об этом сообщает «Городской портал Нижнего Тагила». Как рассказала начальник управления по разработке и контролю за реализацией инвестиционных проектов администрации Нижнего Тагила Каринэ Геворгян в интервью «Тагил-ТВ», муниципалитет получил замечания от Министерства экономического развития РФ . Замечания Каринэ Геворгян оценила как «незначительные», пояснив, что «в основном они касаются новых статистических данных». «С учетом результатов 2017 года мы будем вести корректировку заявки, и продолжать работу по поиску потенциальных резидентов», — рассказала Геворгян. Как писал «ФедералПресс» , Нижний Тагил начал готовить заявку на получение статуса территории опережающего развития весной 2017 года. Фото: Илья Колесов /пресс-служба администрации Нижнего Тагила