Ещё
Нижний Тагил рассчитывает на рассмотрение заявки на статус ТОР в ближайшее время
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нижний Тагил рассчитывает на рассмотрение заявки на статус ТОР в ближайшее время 

РИА «ФедералПресс» 45 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Нижний Тагил рассчитывает на предварительное рассмотрение своей заявки на создание территории опережающего развития (ТОР) правительством РФ в мае — июне 2018 года. Об этом сообщает «Городской портал Нижнего Тагила».
Как рассказала начальник управления по разработке и контролю за реализацией инвестиционных проектов администрации Нижнего Тагила Каринэ Геворгян в интервью «Тагил-ТВ», муниципалитет получил замечания от Министерства экономического развития РФ. Замечания Каринэ Геворгян оценила как «незначительные», пояснив, что «в основном они касаются новых статистических данных».
«С учетом результатов 2017 года мы будем вести корректировку заявки, и продолжать работу по поиску потенциальных резидентов», — рассказала Геворгян.
Как писал «ФедералПресс», Нижний Тагил начал готовить заявку на получение статуса территории опережающего развития весной 2017 года.
Фото: Илья Колесов/пресс-служба администрации Нижнего Тагила
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Основным оппонентом Цивилева в Кузбассе будет Михаил Федяев и «Сибирский деловой союз» Немецкие компании стараются не попасть под российские санкции Ярошук пообещал молиться за нового мэра Калининграда Силанова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей204
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство14
В Сети всплыли эротические фото Собчак125
В Германии признали нарушением «удар возмездия» США255
Названа возможная причина смерти Avicii30
Видео
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
03:56
В Сети всплыли эротические фото Собчак
Шоу-бизнес
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение