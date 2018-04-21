Нижний Тагил рассчитывает на рассмотрение заявки на статус ТОР в ближайшее время 

Нижний Тагил рассчитывает на предварительное рассмотрение своей заявки на создание территории опережающего развития (ТОР) правительством РФ в мае — июне 2018 года. Об этом сообщает «Городской портал Нижнего Тагила».
Как рассказала начальник управления по разработке и контролю за реализацией инвестиционных проектов администрации Нижнего Тагила Каринэ Геворгян в интервью «Тагил-ТВ», муниципалитет получил замечания от Министерства экономического развития РФ. Замечания Каринэ Геворгян оценила как «незначительные», пояснив, что «в основном они касаются новых статистических данных».
«С учетом результатов 2017 года мы будем вести корректировку заявки, и продолжать работу по поиску потенциальных резидентов», — рассказала Геворгян.
Как писал «ФедералПресс», Нижний Тагил начал готовить заявку на получение статуса территории опережающего развития весной 2017 года.
Фото: Илья Колесов/пресс-служба администрации Нижнего Тагила