Нижний Тагил надеется на рассмотрение заявки на статус ТОР уже к маю 

Администрация Нижнего Тагила ожидает скорейшего рассмотрения заявки на получение городом статуса ТОР (территории опережающего развития).
Как сообщила начальник управления по разработке и контролю за реализацией инвестиционных проектов администрации города Каринэ Геворгян, перед рассмотрением заявки городу необходимо устранить замечания касательно статистических данных за 2017 год, полученные от Министерства экономического развития РФ. По словам Геворгян, замечание незначительные и в скором времени заявка будет откорректирована.
Статус ТОР ускорит развитие экономики, предоставит городу льготные налоговые условия, упрощенные административными процедурами, что в свою очередь позволит привлечь инвестиции.