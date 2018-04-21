Нижний Тагил надеется на рассмотрение заявки на статус ТОР уже к маю

Администрация Нижнего Тагила ожидает скорейшего рассмотрения заявки на получение городом статуса ТОР (территории опережающего развития). Как сообщила начальник управления по разработке и контролю за реализацией инвестиционных проектов администрации города Каринэ Геворгян, перед рассмотрением заявки городу необходимо устранить замечания касательно статистических данных за 2017 год, полученные от Министерства экономического развития РФ . По словам Геворгян, замечание незначительные и в скором времени заявка будет откорректирована. Статус ТОР ускорит развитие экономики, предоставит городу льготные налоговые условия, упрощенные административными процедурами, что в свою очередь позволит привлечь инвестиции.