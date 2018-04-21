В Роскачестве подвели итоги работы за 2017 и поставили задачи на текущий год

Под председательством Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова состоялось заседание наблюдательного совета Российской системы качества. На мероприятии были подведены итоги работы в 2017 году, а также обозначены перспективы развития в 2018 год.

В ходе мероприятия глава Минпромторга России рассказал о ключевых результатах деятельности Роскачества по проведению исследований, формированию ответственности у производителей, а также отдельно остановился на совместной работе в рамках Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в части доработки действующего законодательства.

Мы реально видим, что компании начинают перестраивать свои производственные процессы чтобы соответствовать опережающим стандартам и претендовать на Знак качества. В свою очередь, торговые организации все больше ориентируются на результаты исследований, формируя торговую матрицу, —

отметил Денис Мантуров.

Подводя итоги работы в 2017 году, члены Наблюдательного совета отметили высокий рост посещаемости информационных ресурсов организации за счет регулярных глубоких исследований качества товаров. К настоящему моменту Роскачество протестировало более 3,5 тысяч товаров народного потребления, выявив десятки отраслевых проблем, которые требуют дополнительного регулирования. В частности, члены Наблюдательного совета обсудили вопросы «легальной фальсификации» на потребительском рынке, когда под видом традиционных товаров могут скрываться более дешевые с измененным составом.

В России пока нет документа, который бы максимально подробно закреплял состав каждого продукта и технологию его производства. Поэтому производители могут всячески экспериментировать, а под традиционным названием выпускать продукт с совершенно иным составом — например, мед, произведенный по ТУ, с использованием сахарного сиропа, —

По словам Виктора Евтухова, данный вопрос был рассмотрен на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту продукции, и будут представлены меры по регулированию.

Одной из важных задач Роскачества в 2017 году стало расширение списка исследуемых товаров, в том числе, благодаря активному участию самих потребителей в голосованиях через мобильное приложение, —

добавил Виктор Евтухов.

Участники заседания заявили о необходимости повышения потребительской грамотности и создания регулярного дайджеста «лайфхаков» для потребителей, и подтвердили заинтересованность в проекте.

Члены Наблюдательного совета также участвуют в формировании планов исследований — в частности, Дмитрий Маликов отметил необходимость детального изучения качества алкогольного рынка, чтобы не допустить возможности отравлений потребителей. Алла Довлатова обратила внимание Роскачества на исследования качества свежих овощей и фруктов, поступающих из-за рубежа, а Таша Строгая выразила заинтересованность в исследовании качества детских товаров.

Наблюдательный совет Роскачества — орган общественного контроля над нашей организацией, призванный принимать важные стратегические решения и влиять на развитие Роскачества, —

заключил руководитель Роскачества Максим Протасов. —

Проблемы качества сегодня волнуют всех — и представителей бизнес-объединений, и лидеров общественного мнения, и простых граждан. Поэтому в Наблюдательный совет вошли, можно сказать, герои нашего времени — известные и уважаемые личности.