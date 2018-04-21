Посетители китайского зоопарка камнями забили кенгуру

Посетители в китайском зоопарке забросали кенгуру камнями, чтобы посмотреть на прыжки. Об этом сообщило South China Morning Post.

Происшествие засняли камеры видеонаблюдения, установленные в зоопарке.

Самец отделался легкими травмами, а самка скончалась через несколько дней от ушибов.

Спустя несколько недель в том же зоопарке был забит камнями еще один пятилетний кенгуру.

В докладе не сообщается о мерах наказания живодеров. Однако администрация зоопарка решила рассмотреть меры безопасности для предотвращения подобных случаев.

Руководство обратилось в городское правительство с просьбой оснастить территорию учреждения камерами высокой четкости для борьбы с нарушителями.