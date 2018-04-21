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В Ижевске может появиться православная гимназия
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В Ижевске может появиться православная гимназия 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске может появиться православная гимназия. Об этом стало известно в рамках рабочей встречи митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина с и.о. зампреда правительства Удмуртской Республики Анастасией Муталенко, сообщает пресс-служба Ижевской епархии.
На сегодняшний день основы православной культуры изучают только в двух классах школы №97. Также идет набор в еще один первый класс с углубленным изучением этого направления.
Как рассказали в епархии, в настоящее время православные гимназии существуют во многих городах России и становятся востребованными.
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