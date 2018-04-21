В Ижевске может появиться православная гимназия

Ижевск. Удмуртия . В Ижевске может появиться православная гимназия. Об этом стало известно в рамках рабочей встречи митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина с и.о. зампреда правительства Удмуртской Республики Анастасией Муталенко , сообщает пресс-служба Ижевской епархии.

На сегодняшний день основы православной культуры изучают только в двух классах школы №97. Также идет набор в еще один первый класс с углубленным изучением этого направления.