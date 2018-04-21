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Правительство поддержало законопроект о краудфандинге
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Правительство поддержало законопроект о краудфандинге 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Кабинет министров поддержал законопроект об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге) с учетом списка необходимых доработок. Официальный отзыв опубликован на сайте правительства.
В нем, в частности, обращается внимание на то, что предельные лимиты финансирования в виде конкретных сумм должны быть указаны непосредственно в тексте документа. Кроме того, если инвестиции осуществляют не квалифицированные инвесторы и (или) индивидуальные предприниматели, то «общая сумма инвестиций одного инвестора, привлекаемых во все инвестиционные проекты с использованием инвестиционных платформ, в течение календарного года не может превышать 600 тысяч рублей, а общая сумма инвестиций, привлеченных одним лицом с использованием инвестиционных платформ в течение календарного года, не может превышать 1 миллиарда рублей», говорится в тексте отзыва.
Что же касается квалифицированных инвесторов, то правительство считает возможным смягчить требования, которые к ним сегодня предъявляются.
Также в отзыве содержится информация о необходимости исключить имеющееся в законопроекте ограничение возможности ведения учета денежных средств каждого инвестора и лиц, привлекающих инвестиции, в случае использования номинальных счетов для осуществления розничного инвестирования.
Также отзыв содержит указание доработать терминологию законопроекта, в частности, такие понятия как «краудфандинг», «инвестиционный проект», «рэнкинг» и ряд других.
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