Правительство поддержало законопроект о краудфандинге

Кабинет министров поддержал законопроект об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге) с учетом списка необходимых доработок. Официальный отзыв опубликован на сайте правительства.

В нем, в частности, обращается внимание на то, что предельные лимиты финансирования в виде конкретных сумм должны быть указаны непосредственно в тексте документа. Кроме того, если инвестиции осуществляют не квалифицированные инвесторы и (или) индивидуальные предприниматели, то «общая сумма инвестиций одного инвестора, привлекаемых во все инвестиционные проекты с использованием инвестиционных платформ, в течение календарного года не может превышать 600 тысяч рублей, а общая сумма инвестиций, привлеченных одним лицом с использованием инвестиционных платформ в течение календарного года, не может превышать 1 миллиарда рублей», говорится в тексте отзыва.

Что же касается квалифицированных инвесторов, то правительство считает возможным смягчить требования, которые к ним сегодня предъявляются.

Также в отзыве содержится информация о необходимости исключить имеющееся в законопроекте ограничение возможности ведения учета денежных средств каждого инвестора и лиц, привлекающих инвестиции, в случае использования номинальных счетов для осуществления розничного инвестирования.

Также отзыв содержит указание доработать терминологию законопроекта, в частности, такие понятия как «краудфандинг», «инвестиционный проект», «рэнкинг» и ряд других.