Что случится, если в гранату выстрелить из пистолета

Энтузиасты оружия провели интересный видео эксперимент. Они наглядно показали, что произойдет с гранатами, если стрелять в них из автоматического пистолета.

Для опятов выбрали пластид и гранаты РКГ, РГД и РГН, стреляли в них из пистолета Макарова. Сквозь пластид пуля прошла насквозь. В ручной кумулятивной гранате (РКГ) пуля застряла, наступательную гранату (РГН) расколола на две половины, дистанционная (РГД) так и вовсе выдержала попадание.

Надо отметить, о технике безопасности стоило бы задуматься посерьезнее. Что было бы, если бы один из боеприпасов вдруг сдетонировал? Настоятельно советуем не повторять подобное.