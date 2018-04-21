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Что случится, если в гранату выстрелить из пистолета
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Что случится, если в гранату выстрелить из пистолета 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Энтузиасты оружия провели интересный видео эксперимент. Они наглядно показали, что произойдет с гранатами, если стрелять в них из автоматического пистолета.
Для опятов выбрали пластид и гранаты РКГ, РГД и РГН, стреляли в них из пистолета Макарова. Сквозь пластид пуля прошла насквозь. В ручной кумулятивной гранате (РКГ) пуля застряла, наступательную гранату (РГН) расколола на две половины, дистанционная (РГД) так и вовсе выдержала попадание.
Надо отметить, о технике безопасности стоило бы задуматься посерьезнее. Что было бы, если бы один из боеприпасов вдруг сдетонировал? Настоятельно советуем не повторять подобное.
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