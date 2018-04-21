Россия и США обсудили санкции 

Министр финансов Антон Силуанов и его американский коллега Стивен Мнучин во время встречи в Вашингтоне обсудили санкции, сообщает РИА Новости. На встрече Международного валютного фонда и Всемирного Банка стороны также подняли вопросы, затрагивающие Северную Корею, Сирию и Украину. Подробности состоявшихся переговоров не приводятся. Накануне Антон Силуанов в интервью CNBC заявил, что российские власти не ищут конфронтации, однако готовятся к санкционному противостоянию. Он отметил, что проблемы надо решать не с помощью санкций, а политическим диалогом. Стивен Мнучин, наоборот, остался доволен последними санкциями против российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний.