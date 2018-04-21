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При Хайнаньском университете создан Институт по изучению вопросов портов свободной торговли с китайской спецификой
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При Хайнаньском университете создан Институт по изучению вопросов портов свободной торговли с китайской спецификой 

ИА Синьхуа 1 час назад
Хайкоу, 21 апреля /Синьхуа/ — Институт по изучению вопросов портов свободной торговли с китайской спецификой был создан во вторник в Хайнаньском университете в одноименной провинции на юге Китая.
Цель создания данного института заключается в глубоком изучении духа важной речи, с которой Си Цзиньпин выступил на церемонии празднования 30-летней годовщины основания провинции Хайнань и создания Хайнаньской специальной экономической зоны, а также в претворении в жизнь Руководящей инструкции ЦК КПК и Госсовета КНР о поддержке всестороннего углубления реформ и открытости Хайнаня.
Институт будет работать над исследованием пилотных зон свободной торговли и портов свободной торговли в плане законодательной базы, инвестиционных областей, финансовой открытости, либерализации торговли, контроля и обслуживания, налоговых льгот, свободной миграции работников и др.
Институт также будет развертывать сотрудничество с отечественными и зарубежными научно-образовательными учреждениями, организовывать тематические научные конференции, основывать научные и профессиональные издания и таким образом послужит глобально ориентированной платформой по обмену теориями и практикой в сфере развития портов свободной торговли. -0-
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