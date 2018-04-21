Клычков отчитается о работе правительства перед депутатами

Врио губернатора Орловской области выступит на сессии Областного Совета народных депутатов с ежегодным отчётом о работе правительства 25 апреля.

Как сообщили в пресс-службе, данный вопрос внесен в повестку дня сессии Президиумом Облсовета 20 апреля. Клычков проанализирует работу областного правительства за минувший год и представит основные направления дальнейшего развития Орловской области.

Напомним, ранее с отчётами о работе департаментов перед депутатами выступили их руководители. Вопросы у народных избранников вызвал доклад Дениса Блохина о неосвоенных федеральных средствах, выделенных на ремонт дорог и отчёт зампреда правительства по инвестиционной политике Сергея Филатова

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Филатов отметил, что пугает инвесторов в Орловской области

В Орловской области отчёт правительства вызвал сомнения у депутатов

Неосвоенные средства и дороги: отчёт Блохина вызвал вопросы у депутатов