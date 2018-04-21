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Клычков отчитается о работе правительства перед депутатами
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Клычков отчитается о работе правительства перед депутатами 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Врио губернатора Орловской области выступит на сессии Областного Совета народных депутатов с ежегодным отчётом о работе правительства 25 апреля.
Как сообщили в пресс-службе, данный вопрос внесен в повестку дня сессии Президиумом Облсовета 20 апреля. Клычков проанализирует работу областного правительства за минувший год и представит основные направления дальнейшего развития Орловской области.
Напомним, ранее с отчётами о работе департаментов перед депутатами выступили их руководители. Вопросы у народных избранников вызвал доклад Дениса Блохина о неосвоенных федеральных средствах, выделенных на ремонт дорог и отчёт зампреда правительства по инвестиционной политике Сергея Филатова.
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Сообщение Клычков отчитается о работе правительства перед депутатами появились сначала на РИА 57.
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