Полиция разыскивает очевидцев ограбления ювелирного магазина в Орске

Ограбление ювелирного магазина в Орске произошло в четверг утром, 19 апреля. В 09:31 часов неизвестный, находясь в торговом зале ювелирного магазина на проспекте Ленина в Орске, разбил окно и похитил украшения.

Приметы подозреваемого: рост 175-190 см, худощавого телосложения.

Неизвестный был одет в черную куртку с капюшоном, серые спортивные зауженные штаны (на левой штанине вставка), черные кроссовки с белыми боковыми вставками, белые строительные перчатки с резиновой перфорацией розового цвета. На лице нападавшего находилась медицинская маска.

Если вы узнали человека, совершившего преступление, или имеете информацию о его местонахождении, сообщите об этом по телефонам: 8 (3537) 29-52-00, 8 (3537) 29-52-30 или 02. Анонимность гарантируется.