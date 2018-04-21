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Полиция разыскивает очевидцев ограбления ювелирного магазина в Орске
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Полиция разыскивает очевидцев ограбления ювелирного магазина в Орске 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Ограбление ювелирного магазина в Орске произошло в четверг утром, 19 апреля. В 09:31 часов неизвестный, находясь в торговом зале ювелирного магазина на проспекте Ленина в Орске, разбил окно и похитил украшения.
Приметы подозреваемого: рост 175-190 см, худощавого телосложения.
Неизвестный был одет в черную куртку с капюшоном, серые спортивные зауженные штаны (на левой штанине вставка), черные кроссовки с белыми боковыми вставками, белые строительные перчатки с резиновой перфорацией розового цвета. На лице нападавшего находилась медицинская маска.
Если вы узнали человека, совершившего преступление, или имеете информацию о его местонахождении, сообщите об этом по телефонам: 8 (3537) 29-52-00, 8 (3537) 29-52-30 или 02. Анонимность гарантируется.
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