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Дмитрий Пестов принял участие в субботнике в подмосковной Рузе
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Дмитрий Пестов принял участие в субботнике в подмосковной Рузе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов вышел вместе с волонтерами на общеобластной субботник в Рузе. Мероприятие проходит в рамках месячника по благоустройству.
Источник фото: Канал 360tv
Вместе с неравнодушными гражданами он приступил к уборке местного парка.
В субботу, 21 апреля, во всех муниципалитетах Подмосковья началась главное мероприятие по уборке территорий после зимы.
Общеобластной субботник начался в Подмосковье в субботу, 21 апреля. Ожидается. что в мероприятии примут участие до одного миллиона человек. Для участия достаточно одного желания сделать свой город и район чище, все инструменты для работы можно получить на месте.
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