Дмитрий Пестов принял участие в субботнике в подмосковной Рузе

Вместе с неравнодушными гражданами он приступил к уборке местного парка.

В субботу, 21 апреля, во всех муниципалитетах Подмосковья началась главное мероприятие по уборке территорий после зимы.

Общеобластной субботник начался в Подмосковье в субботу, 21 апреля. Ожидается. что в мероприятии примут участие до одного миллиона человек. Для участия достаточно одного желания сделать свой город и район чище, все инструменты для работы можно получить на месте.