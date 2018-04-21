Невероятные вещи, на которые способна обычная зубная паста

Привычные вещи из нашей бытовой повседневности нередко обладают гораздо более широким функционалом, чем мы привыкли думать. Подобный скрытый резерв есть и у зубной пасты — ингредиенты, которые отбеливают наши зубы, оказывается могут, во-первых, отчистить кучу вещей в доме — от кранов и раковин до ювелирных украшений, и во-вторых, избавить от повреждений даже экран смартфона. Перед вами 15 видов предметов, для чистки или починки которых вам будет достаточно всего лишь тюбика с зубной пастой.

Хромированные изделия

В следующий раз, когда будете чистить зубы, обратите внимание на пятна на вашем кране. Небольшое количество зубной пасты, нанесенное на губку, заставит его блестеть настолько, что вы сможете увидеть собственное отражение. Это работает с любыми хромированными изделиями — от зубных коронок до автомобильных дисков.

Сливное отверстие

Уверены, у каждого из вас небольшое количество зубной пасты периодически падает прямо на сливное отверстие в раковине. Не стоит просто так смывать эту массу, разотрите его полотенцем или тряпкой и слив станет не только чистым, но и избавится от неприятных запахов.

Запотевшие защитные очки

Этот трюк наверняка знают профессиональные горнолыжники и сноубордисты. Для тех горнолыжных очков, у которых нет покрытия, предотвращающего запотевание, можно сделать следующее: аккуратно нанесите тонкий слой зубной пасты на стекла с внутренней стороны. Это предотвратит их запотевание, когда вы будете съезжать вниз с горы. Это же работает для плавательных и для мотоциклетных очков.

Потемневшее серебро

Обновите потускневшее серебро — будь то столовые приборы, канделябры или украшения, — отполировав его при помощи зубной пасты и мягкой тряпки. Щели и изгибы обработайте с помощью старой зубной щетки. После процедуры протрите поверхность сухой тряпкой.

Дно утюга

Рано или поздно на поверхности вашего утюга появится небольшой налет. Его можно удалить, используя зубную пасту и влажное полотенце. Главное — убедитесь, что утюг выключен из сети. После очистки протрите поверхность еще одним полотенцем. То же самое можно проделывать с утюжками для волос.

Сильно пахнущие руки

Этот трюк известен профессиональным поварам. Обычное мыло не сможет устранить сильный запах рыбы, лука или другой сильно пахнущей еды, а зубная паста сможет. Помойте руки с зубной пастой так же, как вы бы сделали это с мылом.

Поцарапанные диски

Зубная паста способна удалять микроповреждения с поверхности дисков. Выдавите совсем небольшое количество (если переборщите, проблема только усугубится) пасты на диск и аккуратно разотрите его от центра к краям хлопковой или микроволокнистой тряпкой. Паста таким образом отшлифует диск. Это едва ли устранит глубокие царапины, но лучше попробовать, чем сразу выбрасывать диск.

Двери душевой

Если в вашей душевой кабине стеклянная дверь, то вы знаете, как быстро она становится грязной и заляпанной. Чтобы она стала выглядеть как новая, почистите ее зубной пастой, используя при это влажное полотенце или губку. Если грязь или пятна не отмываются сразу, оставьте на них пасту на несколько минут. На будущее, чтобы ваша стеклянная дверь в душевой всегда оставалась чистой, протирайте ее резиновым скребком после каждого принятия душа. Это отнимет у вас не более 30 секунд.

Мелкие повреждения в стенах

Этот совет пригодится тем, кто хочет вернуть свой депозит после аренды квартиры. Зубная может служить даже в качестве шпатлевки для мелких повреждений на светлых стенах, которые, как правило, сразу замечают зоркие арендодатели. Просто замажьте ей дырку или царапину и сотрите все лишнее ровным прямым предметом.

Светлая обувь

Темные следы от грязи или шарканья сильно портят внешний вид белой или светлой обуви. Исправить это легко — просто протрите черные отметины зубной пастой. Прием работает как со спортивной, так и с кожаной обувью.

Автомобильные фары

Фары вашего автомобиля то и дело покрываются грязью или царапинами, снижая таким образом яркость света. Сперва поверхность нужно помыть с мылом и водой, а затем отполировать зубной пастой. Результат вас приятно удивит.

Пятна

Зубная паста способна удалять целый набор пятен, начиная от губной помады на рубашке и заканчивая спагетти на скатерти или соком на футболке. Перед тем, как закинуть вещь в стиральную машинку, выдавите зубную пасту прямо на пятно и тщательно разотрите. Если вещь цветная, убедитесь, что паста, которую вы используете, не обладает эффектом отбеливания.

Бриллианты и золото

Совсем немногие средства заставляют золото и бриллианты блестеть так же, как это делает зубная паста. Вам понадобится совсем небольшое количество пасты и щетка с мягкой щетиной. Убедитесь, что после очистки вы смыли всю пасту перед тем, как она успеет затвердеть. После этого наполируйте драгоценности до блеска сухой тряпкой. Главное, не вытворяйте такого с жемчугов, ведь паста может поцарапать его поверхность.

Емкости для воды и еды Любимые термосы и пластиковые контейнеры из-за постоянного использования со временем начинают неприятно пахнуть, и простое мытье посуды от этого не может вывести этот запах. А что работает отлично, так это зубная паста, которой нужно тщательно почистить емкости перед тем, как вы их помоете или положите в посудомоечную машину. Этот способ хорошо работает и для детских бутылочек.

Экраны мобильных устройств

Возможности зубной пасты постоянно расширяются — с появлением смартфонов она стала способна чистить и их экраны, а также экраны любых других мобильных устройств. Без защитной пленки экраны очень быстро становятся исцарапанными, и если повреждения неглубокие, то вы можете избавиться от них, нанеся на поверхность тонкий слой зубной пасты с помощью хлопковой тряпки. После этого протрите экран второй тряпкой.