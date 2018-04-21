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«Библионочь — 2018» пройдет в Нижегородской области на 47 площадках
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«Библионочь — 2018» пройдет в Нижегородской области на 47 площадках 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Всероссийская культурная акция «Библионочь — 2018» пройдет в Нижегородской области сегодня, 21 апреля. Различные мероприятия состоятся на 47 площадках города и разных районов региона. Темой акции в этом году станет «Магия книги». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
В связи с тем, что в 2018 году отмечается 150-летие со дня рождения Максима Горького, ряд мероприятий будет посвящен жизни и творчеству писателя. В Сергаче пройдет литературный квест «Максим Горький — меж двух времен». В центральной библиотеке имени 1 Мая Сормовского района состоится кинопоказ и обсуждение фильма «По Руси» по ранним произведениям писателя.
Кроме того, в этом году в России отмечается 200-летие со дня рождения Ивана Тургенева. В ряде библиотек региона акция будет посвящена его творчеству.
Обширную программу традиционного подготовила Нижегородская областная универсальная научная библиотека имени В. И. Ленина. Впервые в этом году в ее фойе будет демонстрироваться самая большая в городе книга — Напрестольное Евангелие XVII века. Также гостей «Ленинки» ждут мастер-классы, концертная программа, лотерея «Счастливый читательский билет» и множество других событий.
В детской областной библиотеке состоится творческая встреча с поэтессой Анной Бочковской. Юные читатели также смогут принять участие в различных литературных квестах и встретиться с самыми известными книжными котами.
Также в ряде библиотек пройдут мероприятия, посвященные перекрестному году России и Японии.
Напомним, Нижегородская область подарила книги о Горьком молдавским библиотекам.
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