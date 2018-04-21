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Росатомфлот заказал прогноз поведения льдов в Арктике до середины века
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Росатомфлот заказал прогноз поведения льдов в Арктике до середины века 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Предприятие госкорпорации «Росатом» — «Росатомфлот» организовало открытый конкурс на выполнение прогноза состояния арктических льдов на период 2030 — 2050 годов. Его результаты будут необходимы для планирования судоходства по Северному морскому пути.
Как отмечается в материалах на сайте закупок Росатома, исследование состояния морских арктических льдов в 2030 — 2050 годы предполагает и оценку их современного состояния и эволюции в предшествующие годы, начиная с первых спутниковых наблюдений в конце 70-х годов прошлого века. Кроме того, оно должно содержать анализ причин и механизмов наблюдаемых изменений климатической обстановки в Арктике и на Земле в целом, в том числе благодаря антропогенному влиянию, — сообщает РИА «Новости». Также предстоит найти и обосновать новые подходы к прогнозу сроком на десять и более лет и сделать на основе этого экспертное заключение относительно наиболее вероятных сценариев развития ледовых условий в Арктике.
Как сообщалось ранее, Росатом планируют наделить полномочиями по осуществлению надзора и контроля судоходства на Северном морском пути. Предполагается, что принятие соответствующего законопроекта позволит существенно активизировать развитие Северного морского пути в качестве национальной транспортной магистрали в Арктике. Принятие документа планируется в этом году.
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