Fortum расширяет присутствие в России

Новость о покупке Fortum 47,12% акций немецкой Uniper вызвала интерес энергорынка. На фоне мировой политической и экономической лихорадки в последние недели возникло напряжение вокруг крупных сделок в российской энергетике. Каково же от такой реакции иностранным инвесторам, которые уже вложили миллионы евро в энергоообъекты? Но главное — чего ждать энергообъектам от смены владельца? Попытаемся ответить на этот вопрос.

В российской электроэнергетике есть три иностранных инвестора. Крупнейшие — финский Fortum и немецкий Uniper — пришли в отрасль 10 лет назад. Uniper выделен из Е.ON в январе 2016 года после того, как немецкий концерн затеял реструктуризацию своих активов и продажу части из них, в том числе энергобизнеса в России (ПАО «Юнипро»).

Основываясь на открытых данных, можно подвести итоги, оценить эффективность работы управленцев российских дивизионов иностранных корпораций. Такой итог на прошлой неделе подвел глава Минэнерго РФ Александр Новак , встретившись с руководством корпорации Fortum — президентом и главным исполнительным директором Пеккой Лундмарком и главой российского дивизиона Александром Чуваевым. Министр подчеркнул надежность, стабильность и ответственность финской корпорации.

— «Фортум» — одна из лучших энергетических компаний, мы рады, что в российской энергетике есть такой инвестор, — сказал на встрече Александр Новак.

Министр отметил, что объем инвестиций «Фортум» в российскую энергетику за это время превысил 4,5 млрд евро. За десять лет компания ввела более 2,8 ГВт новых генерирующих мощностей, около 400 МВт было построено вне программы договоров предоставления мощности (ДПМ), т.е. без механизмов государственной поддержки. В Ульяновской области построен и выведен на оптовый рынок электроэнергии и мощностей первый промышленный российский ветропарк на 35 МВт. Созданный «Фортум» и РОСНАНО инвестиционный фонд намерен построить еще 1000 МВт ветряной генерации до 2022 года, став одним из крупнейших игроков в этом сегменте: запланированный объем привлекаемых инвестиций — 100 млрд руб. «Фортум» активно продвигается и в солнечную генерацию. В 2017 году компания приобрела три солнечные электростанции в Башкирии Оренбургской области совокупной мощностью 35 МВт.

Одно из давних и больших направлений давнего сотрудничества Fortum с российской энергетикой — работа с Росатомом — от поставок ядерного топлива («Фортум» владеет построенной еще советскими специалистами атомной электростанцией в Ловиизе) до софинасирования новых проектов. Новое направление работы для Fortum в России — применение компетенций по рециклингу и переработке опасных отходов. Как заявили во вторник в Совете Федерации , там будет создана рабочая группа для решения вопросов рекультивации полигона химических отходов «Красный Бор» в Ленинградской области . В феврале специалисты из Финляндии взяли пробы веществ, хранящихся в резервуарах «Красного Бора», чтобы найти оптимальный способ их обезвреживания и дальнейшей рекультивации полигона. Эта работа проводится на основе взаимодействия Министерства природных ресурсов и экологии РФ и финского энергетического концерна Fortum. По последним данным Минприроды, результаты анализов будут готовы в июне этого года.

Финская компания с нуля построила две мощные электростанции — Няганскую ГРЭС и Челябинскую ТЭЦ-4. Челябинская ГРЭС, чья история начинается в 1930 году, отстроена заново. Три парогазовых энергоблока общей мощностью 742 МВт были введены в эксплуатацию в 2015-2017 годах. В апреле 2018 года фактически новый энергообъект переименован в ЧТЭЦ-4.

Няганская ГРЭС — первая крупная тепловая электростанция, построенная в России с 1991 года. Проект имеет огромное значение, что подтверждает присутствие на открытии в 2013 году двух президентов: России — Владимира Путина и Финляндии — Саули Ниинистё.

Финны не просто построили с нуля среди тайги гигантскую современную электростанцию, но и немедленно приступили к ее модернизации, увеличив установленную мощность объекта с пусковых 1254 МВт до 1361 МВт за счет дополнительных вложений, не требуя государственных ДПМ-гарантий, также как и при строительстве одного из трех энергоблоков на ЧТЭЦ-4. Полученная в России прибыль идет на развитие российских же активов.

Няганская ГРЭС — один из крупных энергообъектов в России на северных широтах. Крупнее её — Сургутская ГРЭС-2 «Юнипро», она одна из крупнейших в мире: ее установленная мощность 5657,1 МВт, в том числе 797,1 МВт — двух новых парогазовых энергоблоков, введенных в III квартале 2011 года.

Несмотря на свою мощность, СГРЭС-2 — одна из наименее загруженных станций Тюменской энергосистемы. Ее КИУМ (основной показатель эффективности работы электростанции) в 2017 году составил всего 64,5 процента. Для сравнения, КИУМ конденсационных станций региона в 2017 году: Уренгойская ГРЭС — 73%, Сургутская ГРЭС-1 — 70,8%, Нижневартовская ГРЭС — 80%, Няганская ГРЭС — 77%.

На объектах некогда одной из самых лучших энергокомпаний страны не раз случались громкие аварии. В 2015 году произошел крупный пожар на Сургутской ГРЭС-2 с обрушением кровли. В 2016 году крупный пожар происходит на Березовской ГРЭС, на 3-ем энергоблоке мощностью 800 МВт, через несколько месяцев после его ввода в эксплуатацию. Только по чистой случайности обошлось без человеческих потерь. Однако компания понесла финансовые. Десятки миллионов рублей на восстановление плюс потеря доходов за энергомощность, которую мог бы поставлять 3-ий энергоблок, ставший пепелищем. «Но, хотя энергоблок с момента аварии находится в аварийном ремонте, „Юнипро“ продолжала получать за него плату с потребителей до осени 2016 г. — всего около 1 млрд руб. Из-за этого ФАС возбудила дело в отношении компании и „Системного оператора“, занимающегося диспетчерским управлением энергосистемы», писали «Ведомости» . В отчете за 2016 год «Юнипро» сообщило о том, что несет потери из-за невыплат по ДПМ на сгоревший блок, планирует потратить на его восстановление еще 25 млрд рублей.

На фоне череды технологических неудач и сомнительных управленческих решений, «Юнипро» не отказывается от щедрой дивидендной политики, не рискуя раздражать западных акционеров. Как сообщается на сайте компании, по итогам девяти месяцев 2017 года на выплату дивидендов направлена сумма 7 млрд рублей. Ранее газета «КоммерсантЪ» писала, что, «энергокомпания „Юнипро“ планирует перейти на выплату дивидендов дважды в год. Помимо прибыли компания при расчете дивидендов будет учитывать ожидаемые свободные денежные средства».

Эти деньги могли бы быть потрачены на развитие, проведение качественных ремонтов, работать на российскую экономику.

Какое будущее может ожидать объекты «Юнипро», когда среди ее акционеров появится профессиональные финские управленцы? Логично предположить, что повысится эффективность работы станций, а, значит, российская экономика получит прочный задел для роста. Остается надеяться, что сделка будет завершена и одобрена.

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