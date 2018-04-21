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Книгу-памятник Александру Яшину в Вологде благоустраивают жители в ходе субботника
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Книгу-памятник Александру Яшину в Вологде благоустраивают жители в ходе субботника 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Два десятка вологжан, среди которых представители общества книголюбов, с 9 утра наводят порядок у памятного знака знаменитому вологодскому поэту Александру Яшину. Активисты убирают листья и траву, срезают старые ветки, собирают мусор, благоустраивают и сам памятник.
Подпись к фото
Сегодня в планах вологжан из ТОС «Центральный» — отшкурить памятный знак на перекрестке Яшина и Герцена. Покрасят его, когда установится благоприятная погода. Монумент вологодскому писателю в виде открытой книги установили к его 100-летию пять лет назад по инициативе самих жителей.
«Пришла сюда, потому что уважаю вологодскую поэзию, хорошо знаю произведения Александра Яшина. Замечательно, что люди следят за состоянием памятника. Это говорит о том, что вологжане хранят память об известных земляках, — поделилась участница субботника, представитель общества книголюбов Надежда Забродина. — Пришли сегодня на уборку: ни дождь, ни снег не испугал!».
За полчаса вологжане уже собрали 20 мешков мусора, субботник продолжится, пока территория не будет убрана полностью. Жители соседнего двора на Герцена, 97, где в прошлом году в рамках федерального проекта «Городская среда» прошел ремонт, также наводят порядок на территории.
Напомним, сегодня в Вологде проходит общегородской субботник. 130 точек, где идет уборка, нанесены на карту, которая размещена на сайте «Вологда.РФ». 160 предприятий, ТОСов, управляющих компаний, партийцы и городские власти готовят к лету парки, скверы, берега рек, газоны. Двухмесячник чистоты, стартовавший сегодня, продлится до 21 июня.
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