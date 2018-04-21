Дорожников заставят защищать проекты по ремонту дорог в Миндортрансе Удмуртии

Ижевск. Удмуртия . Руководителей дорожных предприятий заставят лично защищать проекты по ремонту дорог в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в Миндортрансе Удмуртии. Как сообщают в пресс-службе ведомства, такая практика пройдет в республике впервые.

27 апреля все подрядчики обязаны представить специалистам министерства и аминистрации Ижевска графики производства работ и поставки материалов, регламенты взаимодействия с заказчиками и инженерным контролем, формы исполнительской документации и другую информацию.