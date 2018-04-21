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Дорожников заставят защищать проекты по ремонту дорог в Миндортрансе Удмуртии
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Дорожников заставят защищать проекты по ремонту дорог в Миндортрансе Удмуртии 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Руководителей дорожных предприятий заставят лично защищать проекты по ремонту дорог в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в Миндортрансе Удмуртии. Как сообщают в пресс-службе ведомства, такая практика пройдет в республике впервые.
27 апреля все подрядчики обязаны представить специалистам министерства и аминистрации Ижевска графики производства работ и поставки материалов, регламенты взаимодействия с заказчиками и инженерным контролем, формы исполнительской документации и другую информацию.
«Получается такая своеобразная защита дипломного проекта», — пояснил и.о. начальника «Управтодор» Денис Рябов.
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