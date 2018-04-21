Журавли прилетели! И попозировали нижегородскому фотоохотнику 

Фото: Геннадий КолотинЖуравли прилетели! И попозировали нижегородскому фотоохотникуПервые серые журавли прилетели в Нижегородскую область. Пары краснокнижных птиц были замечены в Чкаловском районе. Об этом сообщили в региональном комитете по охране объектов животного мира.
Первым сфотографировать журавлей в сезоне-2018 смог Геннадий Колотин. Он специально выезжает в леса, чтобы сделать кадры из серии «в мире животных». Этот снимок он выложил в соцсеть и подписал так: «Весна идет! На болота вернулись красивые и величественные серые журавли. Они своим громким трубным голосом сообщают на всю округу о своем прилете».
Как рассказал нижегородский фотоохотник, в последнее время в Нижегородской области движение бердвотчеров (наблюдателей за жизнью птиц) набирает обороты. «Нас много, как оказалось, и с каждым годом мы открываем для себя новых увлеченных этим делом людей, многих нашли с помощью созданной группы в социальной сети „Вконтакте“ „Птицы Нижегородской области“ (https://vk.com/birdsnino)», — пояснил Геннадий Колотин.
Кстати, зимуют серые журавли, как правило, в Иране и на западе Индии. В Нижегородскую область они прилетают на весну и лето, правда, популяция их довольно мала — в нашем регионе журавли занесены в Красную книгу. Здесь они предпочитают гнездоваться на сфагновых болотах с клюквой, багульником, кассандрой, с редкими угнетенными соснами; особенно благоприятны участки с разреженными зарослями тростника, сильно заболоченные и заросшие кустарником поймы рек и котловины крупных озер.