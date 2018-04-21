Социальные институты Ледникового периода

Владислав Житенев. Находки археологов позволяют сделать вывод, что наши предки, жившие в Ледниковый период, в эпоху верхнего палеолита (40-10 тысяч лет назад), могли общаться и без слов, при помощи языка символов. Кроме того, уже в то время у Homo sapiens формировались общественные институты. Насколько эти открытия позволяют ученым понять социокультурные основы нашего современного общества, при чем тут неандертальцы и зачем археологам ускорители частиц? Обо всем этом, а также о философии сохранения культурного наследия для науки и общества расскажет доктор исторических наук, доцент кафедры археологии исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.

Подписывайтесь на Indicator.Ru в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Telegram, Одноклассники.