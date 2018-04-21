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Социальные институты Ледникового периода
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Социальные институты Ледникового периода 

Индикатор 21 минуту назад
Фото: Индикатор
Находки археологов позволяют сделать вывод, что наши предки, жившие в Ледниковый период, в эпоху верхнего палеолита (40-10 тысяч лет назад), могли общаться и без слов, при помощи языка символов. Кроме того, уже в то время у Homo sapiens формировались общественные институты. Насколько эти открытия позволяют ученым понять социокультурные основы нашего современного общества, при чем тут неандертальцы и зачем археологам ускорители частиц? Обо всем этом, а также о философии сохранения культурного наследия для науки и общества расскажет доктор исторических наук, доцент кафедры археологии исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Владислав Житенев.
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