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Весенне-летняя распродажа радиоуправляемых гаджетов в GearBest
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Весенне-летняя распродажа радиоуправляемых гаджетов в GearBest 

MDDevice 1 час назад
Фото: MDDevice
Весна наконец-то вступила в свои права, и самое время начать подготовку к сезону отдыхов на природе — хватит уже чахнуть дома! Интернет-магазин GearBest предлагает захватить с собой на отдых современные гаджеты на радиоуправлении — квадрокоптеры и мини-автомобили, на которые в нем сейчас как раз скидки.
Купить коптер или мини-автомобиль можно в рамках акции GearBest, и скидка может достигать 30 процентов в зависимости от выбранной модели. Всего в распродаже участвуют более 25 устройств от крупных производителей, в том числе и от Xiaomi, и здесь есть как обычные дроны, при помощи которых можно записывать видео с высоты птичьего полета или же вовсе получать картинку напрямую на ВР-шлем, так и гоночные модели. Последние позволяют развивать огромную скорость и участвовать в гонках с другими владельцами гоночных коптеров. К примеру, гоночный коптер EMAX Babyhawk станет вашим всего за $123, а Xiaomi Mi Drone 4K, способный вести запись видео в формате Ultra HD, обойдется в $470. Есть и настоящие профессиональные решения, такие как DJI Mavic Pro и DJI Spark, оцененные, соответственно, в $1100 и $511. К слову, от этой же фирмы, известной всем любителям квадрокоптеров, в распродаже участвует современный стабилизатор DJI OSMO Mobile 2 для смартфонов — он стоит $200.
Если же вам нравятся именно радиоуправляемые автомобили, то GearBest предложит вам следующие модели: HB — P1803 за $27, DHK HOBBY 8382 Maximus за $345 в масштабе 1:8 с бесщеточным мотором и WLtoys A959 — B 1 за $72. Любители экзотики оценят радиоуправляемый экскаватор HUINA 1550 в масштабе 1:14 по цене $52, а фанаты «Звездных Войн» будут в восторге от дроида BB0 за $24. Конечно же, он тоже оснащен радиоуправлением, и в комплекте с ним поставляется соответствующий пульт. Все перечисленные и многие другие гаджеты доступны для приобретения в магазине GearBest прямо сейчас. Количество товара ограничено.
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