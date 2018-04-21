Президент Черногории высказался за укрепление отношений с Россией

Победивший на недавних президентских выборах в Черногории лидер правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович заявил, что в дальнейшем намерен уделить особое внимание улучшению отношений с Россией

"Черногорско-российские отношения определяются многовековой традицией дружбы во все времена. Поэтому мы вместе должны постараться, чтобы так продолжалось и сейчас, когда их нужно сделать более современными. И я на посту президента постараюсь внести в это свой вклад". — цитирует Джукановича РИА Новости

По словам президента, Черногория гордится свободолюбием и антифашизмом, которые являются столпами государственности и существования страны. Это сильные и важные связующие связи черногорского и российского народов.

Джуканович отметил, что даже в годы расстроенных двусторонних отношений, что, прежде всего, является следствием измененного глобального контекста и возврата на позиции холодной войны в отношениях России и Запада, в Черногории граждан России и российских туристов встречают гостеприимно и с уважением. «Таким образом, что касается Черногории и меня лично, разговор о нормализации отношений является попыткой стучаться в уже открытые двери», — заключил черногорский лидер.