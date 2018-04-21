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Президент Черногории высказался за укрепление отношений с Россией
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Президент Черногории высказался за укрепление отношений с Россией 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Победивший на недавних президентских выборах в Черногории лидер правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович заявил, что в дальнейшем намерен уделить особое внимание улучшению отношений с Россией.
"Черногорско-российские отношения определяются многовековой традицией дружбы во все времена. Поэтому мы вместе должны постараться, чтобы так продолжалось и сейчас, когда их нужно сделать более современными. И я на посту президента постараюсь внести в это свой вклад". — цитирует Джукановича РИА Новости.
По словам президента, Черногория гордится свободолюбием и антифашизмом, которые являются столпами государственности и существования страны. Это сильные и важные связующие связи черногорского и российского народов.
Джуканович отметил, что даже в годы расстроенных двусторонних отношений, что, прежде всего, является следствием измененного глобального контекста и возврата на позиции холодной войны в отношениях России и Запада, в Черногории граждан России и российских туристов встречают гостеприимно и с уважением. «Таким образом, что касается Черногории и меня лично, разговор о нормализации отношений является попыткой стучаться в уже открытые двери», — заключил черногорский лидер.
Напомним, Мило Джуканович семь мандатов был премьером республики, по одному разу — президентом и министром обороны. Фактически он руководит Черногорией с 1991 года. Отношения Москвы и Подгорицы заметно ухудшились в связи с решением черногорских властей поддержать санкции Запада в отношении России.
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