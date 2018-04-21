Рахманов назвал главные вызовы в цифровой сфере для Беларуси и России

Минску и Москве следует заняться активным продвижением собственных ценностей в цифровом пространстве, причем " Беларусь Россия ждут от научного сообщества практических действий". Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов в программе «Клуб экспертов» на телеканале БелРос.

В Минске 3 апреля состоялось заседание Российско-белорусского экспертного клуба на тему «Цифровизация» евразийского пространства: роль Союзного государства России и Беларуси". В приветственном слове к участникам заседания белорусский депутат, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов заострил внимание на информационной и цифровой безопасности Союзного государства.

По словам депутата, вопрос «цифровизации» евразийского пространства «не просто актуальный, а сверхактуальный». Проблем, которые надо решать, сегодня много, и все они так или иначе связаны с информационными технологиями, которые применяются недостаточно активно.

"То, что сейчас происходит в мире, в том числе резкие выпады в сторону России, связано именно с информационным противостоянием. На сознание молодежи Беларуси и России обрушивается поток дезинформации с целью навязать свою точку зрения, и нам, конечно, надо умело этому противостоять — заниматься не пассивной обороной, как мы это делаем сейчас, а активным продвижением наших ценностей", — сказал Сергей Рахманов.

В этой связи депутат призвал участников заседания уделить особое внимание подготовке практических рекомендаций для органов власти. Более того, депутат пригласил их принять участие в обсуждении цифровой повестки на площадке Форума регионов Беларуси и России, который состоится 26-28 сентября в Могилевской области.