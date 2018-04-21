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Новый президент Черногории планирует наладить отношения с Россией
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Новый президент Черногории планирует наладить отношения с Россией 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
ИЗБРАННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ЧЕРНОГОРИИ ДЖУКАНОВИЧ ЗАЯВИЛ РИА НОВОСТИ, ЧТО ПЛАНИРУЕТ НАЛАДИТЬ ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ
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