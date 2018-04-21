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Навели порядок: Жители Ижевска поделились в соцсетях фотографиями с городского субботника
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Навели порядок: Жители Ижевска поделились в соцсетях фотографиями с городского субботника 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска поделились в соцсетях фотографиями с прошедшего общегородского субботника. Следующая массовая уборка города намечена на 28 апреля.
Ежегодно 21 апреля в России празднуется День местного самоуправления. Этот знаменательный день посвящен сотрудникам муниципалитетов, народным избранникам, от инициатив и действий которых во многом зависит развитие вверенных им территорий и благосостояния проживающего на них населения. Хотим поздравить всех коллег с этим праздникам и пожелать успехов в работе! Не словом, а делом мы решили доказать свою любовь к городу и приняли участие в акции #чистыйгородначинаетсястебя. Управление по делам молодежи совместно с Управлением по культуре и туризму дружной командой вышли на субботник и убрали территорию на перекрестке ул. Кирова и ул. Удмуртской Напоминаем, что следующий субботник пройдет 28 апреля #ижевск #УДМ #субботник #ДеньМСУ2018 #НашДень #ЭтоМЫ
18 отметок «Нравится», 1 комментариев — Управление по делам молодежи (@izhevsk_molod) в Instagram: «Ежегодно 21 апреля в России празднуется День местного самоуправления. Этот знаменательный день…»
На уборку вышли и власти Ижевска
Юрий Тюрин
деньМСУ2018 #субботник #Ижевск 21 апреля в России празднуется День местного самоуправления. Указ об учреждении этого праздника президент России Владимир Путин подписал в 2012 году. Как говорится в…
Председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин
Олег Гарин
Cегодня, 21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. Ижевск отмечает этот день общегородским субботником «Чистый город начинается с тебя!». С утра прибираемся в Татьянином сквере на…
Начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Артем Богданов
Артём Богданов
Сотрудники Управления Благоустройства и Транспорта Администрации города Ижевска отметили День Местного Самоуправления ударным трудом на благо родного города!
ИА «Сусанин»: последние новости
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Комментарии  Ещё 1 источник 
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