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Серия суицидов в крымском СИЗО: ФСИН выясняет обстоятельства
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Серия суицидов в крымском СИЗО: ФСИН выясняет обстоятельства 

РИА Новости Крым 48 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр — РИА Новости Крым. Три случая самоубийства и одна попытка суицида зафиксированы в марте-апреле в СИЗО №1 в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Крым и Севастополю.
"В марте 2018 года в следственном изоляторе №1 двумя обвиняемыми был совершен акт суицида, незамедлительно были проведены реанимационные мероприятия, вызвана бригада скорой помощи, врачами которой была зафиксирована смерть от механической асфиксии. В апреле зафиксирован суицид обвиняемого. Медработником учреждения были проведены реанимационные мероприятия и вызвана бригада скорой помощи. Врачами зафиксирована смерть от механической асфиксии", — рассказали в ведомстве.
Кроме того, в текущем месяце еще один осужденный нанес себе телесное повреждение в виде резаной раны шеи. Сотрудники СИЗО №1 незамедлительно вызвали медики, которые госпитализировали пострадавшего в больницу.
"Сейчас осужденный находится в медицинском учреждении, его состояние удовлетворительное", — добавили в УФСИН.
По факту совершения суицидов проведены проверки. Документы переданы в следственный отдел по Железнодорожному району Симферополя.
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