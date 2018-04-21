Серия суицидов в крымском СИЗО: ФСИН выясняет обстоятельства

СИМФЕРОПОЛЬ , 21 апр — РИА Новости Крым . Три случая самоубийства и одна попытка суицида зафиксированы в марте-апреле в СИЗО №1 в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Республике Крым и Севастополю.

"В марте 2018 года в следственном изоляторе №1 двумя обвиняемыми был совершен акт суицида, незамедлительно были проведены реанимационные мероприятия, вызвана бригада скорой помощи, врачами которой была зафиксирована смерть от механической асфиксии. В апреле зафиксирован суицид обвиняемого. Медработником учреждения были проведены реанимационные мероприятия и вызвана бригада скорой помощи. Врачами зафиксирована смерть от механической асфиксии", — рассказали в ведомстве.

Кроме того, в текущем месяце еще один осужденный нанес себе телесное повреждение в виде резаной раны шеи. Сотрудники СИЗО №1 незамедлительно вызвали медики, которые госпитализировали пострадавшего в больницу.

"Сейчас осужденный находится в медицинском учреждении, его состояние удовлетворительное", — добавили в УФСИН.

По факту совершения суицидов проведены проверки. Документы переданы в следственный отдел по Железнодорожному району Симферополя.