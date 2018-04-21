С «Миром» по всему миру. Пассажиров выручит транспортная карта

Пассажиры, включая льготников, смогут оплачивать проезд одной транспортной картой в любом городе России , независимо от региональных различий в технологиях оплаты.

Как эта система может работать, объяснил советник руководителя Аналитического центра при правительстве РФ Игорь Иванов . Гражданин России или иностранный турист скачивает единое мобильное приложение и привязывает к нему банковскую карту. Приложение подкачивает региональную или муниципальную информацию (в зависимости от того, как в регионе выстроена работа общественного транспорта) — карту маршрутов, расписания, фактическое нахождение транспорта на маршруте, тарифы, проездные, региональные льготы и прочее. Задача пассажира, где бы он ни находился, — только идентифицировать транспортное средство, в котором он едет, чтобы система определила транспортную компанию (куда перечислять деньги за проезд) и тариф, по которому деньги будут списаны с пассажира. В идеальном случае, приезжая в любой город, он не должен разбираться с тарифами.

«Если проехал один раз — с него взяли оплату за разовую поездку, 10 раз — уже со скидкой (либо вернули часть денег, либо дали, например, три поездки бесплатно), а 50 раз — приравняли к проездному билету и дальше до конца месяца пассажир ездит бесплатно», — пояснил Игорь Иванов.

Чтобы реализовать идею, нужны поправки как минимум в закон об общественном транспорте и его подзаконные акты. Нужно закрепить обязательность принятия и соблюдения региональных стандартов транспортного обслуживания, а для этого нужно разработать базовый федеральный стандарт.

Перевозчики в таком случае вправе рассчитывать на ограничение (прямое или благодаря вмешательству ФАС ) комиссий за обслуживание электронных платежей пассажиров, считает Анатолий Аксаков. Сейчас комиссия в среднем составляет полтора процента, в ряде регионов доходит до пяти. Отчасти поэтому системы оплаты проезда на картах так медленно приживаются на транспорте. У большинства муниципальных перевозчиков нет денег на развитие парка и тем более эксперименты с заменой кондукторов автоматами. Средняя стоимость проезда на общественном транспорте в России уже два года остается на уровне около 20 рублей, это ниже себестоимости, и не всегда региональные власти субсидируют перевозки, жалуется глава Московского транспортного союза Юрий Свешников . При этом фактически только в Москве действует проездная карта, позволяющая экономить часто ездящим пассажирам.