Пострадавшей при ЧП в школе в Улан-Удэ девочке сделают пластическую операцию в Петербурге

УЛАН-УДЭ , 21 апреля. / ТАСС /. Девочка, больше всех пострадавшая при нападении в школе №5 в Улан-Удэ в январе 2018 года, закончила курс лечения в Санкт-Петербурге , вернулась в Улан-Удэ и скоро поедет обратно в город на Неве, где ей сделают пластическую операцию. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП) имени В. В. Ангапова Дора Хамаганова.

Вооруженный топором ученик девятого класса 19 января напал на детей и учительницу в школе в пригороде Улан-Удэ ( поселок Сосновый Бор ). В результате пострадали семь человек. Больше всех пострадала 13-летняя девочка, она получила черепно-мозговую травму, перенесла сложнейшую операцию и несколько суток провела в медикаментозном сне в отделении анестезиологии и реанимации БСМП, после чего началась ее реабилитация. В конце февраля ее отправили на курс лечения в Санкт-Петербург.

"Девочка, на которую напал с топором девятиклассник школы в Сосновом Бору, возвратилась домой в Улан-Удэ из Петербурга. Под присмотром бабушки после серии сложнейших успешных операций у нейрохирургов БСМП она прошла курс восстановительного лечения в федеральном Алмазовском центре нейрохирургии в городе на Неве. Еще через несколько месяцев ее снова ожидает перелет в Санкт-Петербург на пластическую операцию", — сообщила Хамаганова.

Пока, по словам Хамагановой, которая держит связь с матерью школьницы, девочка «дышит родным воздухом, общается в сетях с одноклассниками, с удовольствием наслаждается мамиными вкусняшками и, конечно, мечтает снова пойти в школу».

"И еще девочке необходима длительная реабилитация, в хорошем санатории", — написала пресс-секретарь БСМП.