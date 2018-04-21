Из-за разлива рек Кондурча и Сок в Красноярском районе вода подтопила три низководных моста

По данным чрезвычайной службы 19 апреля в результате подъема уровня воды в р. Сок произошло подтопление низководного автомобильного моста в населенном пункте Лебяжинка Красноярского района. Движение автомобильного транспорта через мост приостановлено.

А несколькими днями ранее — 13 апреля в результате подъема воды в р. Кондурча произошло подтопление низководных автомобильных мостов в населенных пунктах Малиновый Куст и Кириллинский Красноярского района. Движение транспорта через эти мосты также приостановлено, сообщение с населенным пунктом производится по объездным путям.

По состоянию на 20 апреля остаются подтопленными талыми водами 30 приусадебных участков в н. п. Нижнее Санчелеево м. р. Ставропольский.

И также 20 апреля в результате повышения уровня воды в реке Волга на полуострове Копылово у Тольятти произошло сезонное подтопление 10 низменных участков дачного массива СНТ «Вишенка» и 56 низменных участков дачного массива СНТ «Гидромеханизатор».

По данным МЧС, эти участки находятся в зоне сезонного прогнозируемого незначительного подтопления, информация о возможном подтоплении была доведена до председателей СНТ. Сотрудники МЧС также сообщают, что проживающих людей на дачных массивах нет.

В чрезвычайном ведомстве подчеркивают, что гидрологическая обстановка на территории области развивается в соответствии с прогнозом ФГБУ «Приволжское УГМС» о прохождении весеннего половодья.

Ледоход продолжается на Волге у Тольятти и Сызрани . У села Зольное Волга уже чистая. Также ото льда вскрылись малые реки.

При этом на Жигулевской ГЭС идут повышенные сбросы воды. По состоянию на 20 апреля они составили примерно 25865 куб. м в секунду. Текущий уровень воды на Волге у Тольятти составляет 51,46 м, у села Зольное — 33,7 м, у Самары 31,84 м и у Сызрани — 29,21 м.