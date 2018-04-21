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Из-за разлива рек Кондурча и Сок в Красноярском районе вода подтопила три низководных моста
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Из-за разлива рек Кондурча и Сок в Красноярском районе вода подтопила три низководных моста 

Волга Ньюс 1 час назад
По данным чрезвычайной службы 19 апреля в результате подъема уровня воды в р. Сок произошло подтопление низководного автомобильного моста в населенном пункте Лебяжинка Красноярского района. Движение автомобильного транспорта через мост приостановлено.
А несколькими днями ранее — 13 апреля в результате подъема воды в р. Кондурча произошло подтопление низководных автомобильных мостов в населенных пунктах Малиновый Куст и Кириллинский Красноярского района. Движение транспорта через эти мосты также приостановлено, сообщение с населенным пунктом производится по объездным путям.
При этом в ГУ МЧС России по Самарской области сообщают, что жизнедеятельность населения не нарушена, организована работа оперативных служб.
По состоянию на 20 апреля остаются подтопленными талыми водами 30 приусадебных участков в н. п. Нижнее Санчелеево м. р. Ставропольский.
И также 20 апреля в результате повышения уровня воды в реке Волга на полуострове Копылово у Тольятти произошло сезонное подтопление 10 низменных участков дачного массива СНТ «Вишенка» и 56 низменных участков дачного массива СНТ «Гидромеханизатор».
По данным МЧС, эти участки находятся в зоне сезонного прогнозируемого незначительного подтопления, информация о возможном подтоплении была доведена до председателей СНТ. Сотрудники МЧС также сообщают, что проживающих людей на дачных массивах нет.
В чрезвычайном ведомстве подчеркивают, что гидрологическая обстановка на территории области развивается в соответствии с прогнозом ФГБУ «Приволжское УГМС» о прохождении весеннего половодья.
Ледоход продолжается на Волге у Тольятти и Сызрани. У села Зольное Волга уже чистая. Также ото льда вскрылись малые реки.
При этом на Жигулевской ГЭС идут повышенные сбросы воды. По состоянию на 20 апреля они составили примерно 25865 куб. м в секунду. Текущий уровень воды на Волге у Тольятти составляет 51,46 м, у села Зольное — 33,7 м, у Самары 31,84 м и у Сызрани — 29,21 м.
Рост уровня воды отмечается на Саратовском водохранилище. На нижнем течении реки Самара, на реках Большой Черемшан и Большой Кинель рост уровня воды составляет 5-29 см в сутки. Сохраняется превышение значений уровня воды на реке Большой Черемшан на 27 см. На остальных реках области отмечается понижение уровней воды.
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