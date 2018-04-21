Чулымцы и другие народы России, которые находятся под угрозой исчезновения

Согласно последней переписи населения России , которая состоялась в 2010 году, в нашей стране проживают около 142,9 миллиона человек. Из них всего лишь 0,1% составляют представители малочисленных народов. Поскольку каждая этническая группа имеет собственный язык и самобытную культуру, исчезновение уникального наследия коренных жителей Сибири, Дальнего Востока, Севера европейской части России и Кавказа неизбежно приведет к уменьшению национального многообразия нашей страны. Так какие же народы могут исчезнуть уже в этом веке?

Это естественный процесс

Известный историк Лев Гумилев в своей книге «Этногенез и биосфера Земли» назвал вымирание различных этносов естественным и закономерным процессом. Согласно его выводам, различные народы зарождаются, развиваются, достигают расцвета, затем следует инерционная фаза — время спокойной жизни без войн и потрясений, что неизбежно приводит любые нации в фазу обскурации — медленного угасания. На этой стадии они часто ассимилируются соседними, более молодыми этносами.

Со времен неолита история знает множество народов, оставивших заметный след в культуре человечества, но исчезнувших за гранью веков. Наиболее известные из них — римляне и сарматы — в эпоху своего расцвета захватывали огромные территории, но где они сейчас?

Современные ученые-этнологи причисляют народы, представителей которых осталось менее 10 тысяч человек, в категорию малочисленных. Если к той или иной этнической группе относятся менее трех тысяч человек — это вымирающая народность. Когда их менее тысячи, считается, что сохранить уникальные традиции, язык и быт этих людей уже не удастся. И примерно через век их потомки ассимилируются соседними народами. Этническую группу, в которую входят менее 300 человек, ученые считают утерянной безвозвратно. Доживет нынешнее поколение — и говорить будет уже не о ком.

Согласно данным ЮНЕСКО, в России насчитывается 135 исчезнувших или практически утерянных языков. Так, например, в 1989 году умерла последняя носительница камасинского языка — Клавдия Плотникова.

Кого скоро не будет?

Арчинцы. По итогам переписи населения 2010 года лишь 12 человек назвали себя представителями этого народа. Они живут на юге Дагестана . Из-за крайней малочисленности их считают лишь этнической группой, причисляют к аварцам.

Ботлихцы и галалалы, которых насчитывается по 16 человек, также утратили статус самостоятельных народов Дагестана, практически войдя в состав соседнего аварского этноса.

Водь. 73 представителя живут в Ленинградской области . В 1926 году численность этого финно-угорского народа составляла 694 человека. Родственные этносы — чудь и меря — давно исчезли, ассимилированные русскими.

Ительмены. 3093 представителя населяют Магаданскую область и Камчатку. Исконный промысел — рыболовство, как морское, так и речное. Кроме того, их предки охотились на тюленей и моржей, мясо которых употребляли в пищу, а из шкур шили одежду и обувь. [С-BLOCK]

Кайтагцы. Всего 5 представителей живут в Дагестане. Утратили возможность называться народом, практически ассимилированы даргинцами.

Кереки. Только 8 представителей этой этнической группы насчитали в 2010 году переписчики, хотя в XX веке их было до 100 человек. Жили на берегу Берингова моря от Анадыря до Камчатки. Язык кереков скоро будет утрачен, письменности у них нет. Ассимилированы чукчами, потомки от смешанных браков причисляют себя к этому, более многочисленному народу.

Кеты. Около 1200 представителей населяют Енисейский, Туруханский и Эвенкийский районы Красноярского края . Традиционный промысел — охота на пушного зверя. Это те самые меткие стрелки из легенд, которые попадают белке в глаз, чтобы не испортить шкурку. Кетский язык — последний из енисейской группы, на котором еще говорят. Родственные языки — аринский, пумпокольский и ассанский — исчезли до наступленияXX века.

Нганасаны. 862 представителя, по данным переписи 2010 года, живут на полуострове Таймыр, на самом севере Евразии. Потомственные оленеводы и охотники. Нганасанский относится к самодийской группе уральской языковой семьи.

Нивхи. Устаревшее название — гиляки. У этого малочисленного народа есть шанс сохранить свой язык и культуру, поскольку их, по данным последней переписи, 4 тысячи 652 человека. Северная часть Сахалина и Хабаровский край — родные места для нивхов, которые традиционно занимаются рыбным промыслом и охотой.

Селькупы. Раньше их называли остяки-самоеды. Около 3600 представителей данного народа населяют северную часть Западной Сибири. Потомственные охотники, предки которых умели ловко управляться с луком и стрелами, а также ставить ловушки на пушного зверя. Ездили по тундре на собачьих упряжках. [С-BLOCK]

Сойоты. Более 3,5 тысячи представителей живут в Бурятии . Они утратили свой язык, который относился к самодийской группе, как и нганасанский. Долгое время были ассимилированы бурятами. Сейчас пытаются возродиться как отдельный народ. В 2001 году специально для сойотского языка была разработана письменность.

Тофалары (тофы). Карагасы — устаревшее название. 762 представителя живут в Иркутской области . Их предки кочевали по северо-восточным склонам Саянских гор, занимаясь оленеводством и охотой. При советской власти перешли на оседлый образ жизни.

Чулымцы. Численность этого тюркоязычного народа резко сокращается. Если в 2002 году их насчитывалось 656 человек, то в 2010 году — всего 355. Они живут в Томской области и Красноярском крае. Русские миссионеры окрестили чулымцев в XIX веке. Придерживаются православия, хотя и с налетом шаманизма. Традиционно занимаются разведением коров и земледелием.

Эскимосы. Сами себя называют инуитами. Населяют не только север России, но и Гренландию, Аляску Канаду . В нашей стране их осталось около 1700 человек, которые живут на Чукотке и острове Врангеля . Исконное занятие — промысел морского зверя: моржей и тюленей.

Что делать?

Малочисленные народы могут сохраниться, пока живут на родной земле, придерживаясь традиционного уклада жизни. Если их представители разъедутся по разным городам и весям, то быстро ассимилируются соседними этносами в результате смешанных браков.

Российские власти стремятся поддерживать людей, занимающихся исконными промыслами. В регионах Сибири и Дальнего Востока проводятся фестивали, посвященные культуре малочисленных народов. Но этого явно не достаточно, чтобы остановить процесс вымирания. Многие ученые и общественные деятели, входящие в Совет по правам человека , считают, что для защиты национального многообразия нашей страны необходимы решительные шаги по сохранению культуры и языков большинства народов, населяющих Россию.

В то же время футурологи рисуют довольно мрачные картины. Практически все они уверены, что представителей малочисленных народов неизбежно ждет ассимиляция. Например, британцы Иен Пирсон и Патрик Такер считают, что уже через 100 лет в мире останется только три языка: китайский, английский и еще испанский. [С-BLOCK]

Американский социолог Сэмюэл Хантингтон в своей книге «Столкновение цивилизаций» написал о скором военном конфликте Китая и России. А его соотечественник — футуролог Джордж Фридман считает, что никакой войны между двумя супердержавами не случится. Просто китайцы постепенно заселят Сибирь и Дальний Восток. И тогда малочисленное население этих территорий неизбежно будет ассимилировано народом Поднебесной.

Канадский писатель Доминик Рикарди уверен, что территорию России в ближайшие сто лет поделят между собой японцы, китайцы, американцы, англичане, немцы и норвежцы. А на Кавказе будут долгое время воевать между собой приверженцы разных течений в исламе. Естественно, при таком раскладе ни о каком сохранении малочисленных народов и речи не может быть.

Впрочем, негативные предсказания для того и нужны, чтобы постараться избежать их реализации.