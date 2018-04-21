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Правительство утвердило план развития антарктической экспедиции
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Правительство утвердило план развития антарктической экспедиции 

Газета.Ru 15 минут назад
Фото: Газета.Ru
Правительство России утвердило план развития Российской антарктической экспедиции на 2018-2022 годы, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина.
"Новый план является преемственным по отношению к аналогичному плану на 2013–2017 годы и направлен на расширение присутствия России в Антарктике. Численность Российской антарктической экспедиции без экипажей морских и воздушных судов будет составлять в 2018–2019 годах 110 человек, а начиная с 2021 года — 125 человек из числа зимовочного состава, 120 человек — из числа сезонного состава", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что до 2020 года число русских антарктических станций будет сохраняться на уровне 2017 года, а в 2021 в число круглогодичных будет переведена станция Русская.
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