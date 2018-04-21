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К 2020 году в Подмосковье не будет работников‐мигрантов
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К 2020 году в Подмосковье не будет работников‐мигрантов 

360tv.ru 1 час назад
Улучшить рынок труда позволит кадровая перезагрузка в системе ЖКХ Московской области. Об этом заявил министр ведовства Евгений Хромушин.
Таким образом, в Подмосковье следуют установке президента на повышение качества услуг ЖКХ. Сегодня в Доме правительства в Красногорске состоялся форум на эту тему. Профессиональный уровень у коммунальщиков намерены улучшить благодаря системе обучения. Как заявили участники форума, этот проект поддерживают и жители региона — они хотят оплачивать качественные услуги. Компаниям предстоит обучить персонал за два года.
Компании, которые не имеют такого персонала, с 2020 года, вообще, не смогут работать. Мы хотим, чтобы это было обязательным требованием для тех компаний, которые работают непосредственно с жителями, управляющими компаниями, ресурсо-снабжающими компаниями и так далее
— Евгений Хромушин, министр ЖКХ Подмосковья.
Министр ЖКХ Подмосковья также отметил, что расходы на профессиональную квалификацию должны включаться в тарифы ресурсо-снабжающих организаций и управляющих компаний. Что приведет к подорожанию услуг ЖКХ для жителей региона.
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