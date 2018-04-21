ПОНАЕХАЛИ. Как избавиться от стереотипов о Москве и начать жить

Когда я восемь лет назад переехал в Москву , я имел много стереотипных мнений об этом городе, которые годами культивировала в моей голове массовая культура.

Большая часть этих стереотипов развенчалась как-то сама собой еще в первые месяцы моей жизни здесь. Как оказалось, совсем не так страшна Москва, как ее малюют. Сейчас, когда я уже стал умудренным жизненным опытом москвичом, спешу развенчать эти мифы для тех, кто в городе недавно.

МОСКВИЧИ — ГРУБЫЙ И НЕПРИВЕТЛИВЫЙ НАРОД

Пожалуй, самым распространенным среди россиян является мнение о том, что все москвичи поголовно хамы. По мнению провинциала, для каждого жителя столицы совершенно нормально толкнуть, плюнуть в спину и обозвать парой крепких словечек человека, который просто спросил дорогу.

На самом деле москвичи ничем не хуже обитателей других российских городов. Просто их очень много — более 12,5 миллиона человек (а это больше населения Швейцарии !) сконцентрировались в одном городе. Конечно же, компания тут подобралась самая разношерстная и среди этих миллионов обязательно найдутся такие, которые нагрубят, и такие, что с радостью помогут и какой-нибудь ценный совет дадут. К счастью, последние мне встречались чаще всего.

МОСКВИЧИ СНОБЫ И НЕ ЛЮБЯТ ПРИЕЗЖИХ

Бытует мнение, что большинство столичных жителей презирают приезжих и совсем не рады видеть их в своем городе. Ну кто не слышал знаменитые «понаехали» и «понаоставались»?

Пресловутый московский снобизм присущ немногим, возможно из-за того, что многие нынешние москвичи когда-то сами покинули свой маленький город в поисках новой жизни. И за все время, что я здесь живу, еще ни разу не слышал насмешек и не замечал презрительных взглядов из-за того, что я провинциал.

Чаще случается обратная ситуация — никогда не замечали, как косо на москвичей смотрят люди в провинции? Пожалуй, фраза «и что вам в своей Москве не сиделось?» оказывается самой невинной из тех, которые адресуют жителям столицы.

МОСКВИЧИ «ЗАЖРАЛИСЬ»

За пределами МКАД люди привыкли думать, что Москва — это эталон благополучия. Здесь все получают огромные зарплаты, богато живут, едят осетров с черной икрой и вообще москвичам все само в руки идет.

Нет, богатства в столице на голову не падают. Да, средняя зарплата в Москве выше, чем в остальных регионах страны, но и цены здесь соответствующие. Жилплощадь, коммунальные услуги, еда и одежда обходятся москвичам гораздо дороже, чем жителям других городов.

Часто говорят и о том, что коренные москвичи вообще не работают и живут на деньги, которые им платят за аренду их многочисленных квартир, доставшихся по наследству от бесчисленных бабушек. Уверен, таких людей здесь тоже можно встретить, однако не у всех есть такие бабушки, да и современные реалии таковы, что на деньги от сдачи жилья едва ли можно безбедно жить в Москве. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 30 тысяч рублей в месяц. А этого с трудом хватит даже тем, кто живет один.

МОСКВИЧИ НЕ ЛЮБЯТ ГОСТЕЙ

Многие думают о том, что хлебосольные русские традиции москвичам не присущи. Они не ходят в гости, не закатывают пиров и даже не готовы приютить у себя иногородних родственников или друзей, приехавших в Москву.

Так, сложилось, что Москва — это город с очень высоким темпом жизни. И у здешних жителей, с их плотным графиком, часто нет даже времени даже на то, чтобы уделить время своим близким, друзьям и самим себе. Так стоит ли винить человека за то, что иногда он хочет побыть у себя дома наедине с самим собой?

В остальном москвичи мало чем отличаются от жителей из других городов. Так, согласно опросу «Левада-центра» , проводить свободное время в гостях или принимать гостей у себя дома любят 43 процента столичных жителей. При этом среди других россиян таких 47 процентов. Не очень большая разница.

От себя добавлю. Если вы все же планируете поездку в Москву и хотите остановиться у родственников или друзей, лучше предупреждать о таком заранее — незваных гостей никто не любит.

ОСОБО ОПАСНЫЕ МОСКОВСКИЕ РАЙОНЫ

Отдельного упоминания заслуживает стереотип об опасных московских районах, в которых не то что ночью, днем появляться не стоит. Это мнение культивируется уже очень давно и стойко закрепилось в умах не только провинциалов, но и самих москвичей. О таких знаменитых районах как Чертаново, Бутово, Гольяново и Бирюлево, в которых живут одни гопники, до сих пор ходят легенды.

Реальность оказывается вовсе не такой страшной, как можно подумать. Это вовсе не гетто, а благоустроенные и зеленые районы, люди в которых от остальных москвичей ничем не отличаются. А Южное Бутово, к примеру, по статистике является районом с самым малым количеством преступлений. На десять тысяч жителей тут приходится меньше 100 правонарушений. Согласно той же статистике, самые опасные районы находятся в центре Москвы — это, например, Арбат, Тверской, Якиманка.

* ПРОВИНЦИАЛЫ — новый потребительский раздел. Здесь мы публикуем материалы от наших корреспондентов и читателей, способные помочь адаптироваться в столице приезжим из российских регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья. Использованные в названиях слова ПРОВИНЦИАЛЫ и ПОНАЕХАЛИ не несут негативного смысла.

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