Букинистический магазин «Литературный мир» в Хух-Хото

Хух-Хото, 20 апреля / Синьхуа / — На узкой торговой улочке в Хух-Хото /автономный район Внутренняя Монголия , Северный Китай/ находится неприметный с виду книжный магазин «Литературный мир». На двух этажах и общей площади 68 кв м здесь собрано порядка 100 тыс. томов всевозможных старых книг, древних и современных, китайских и иностранных.

70-летний Дуань Цуньжуй открыл этот магазин более 30 лет назад. На протяжении 30 лет Дуань Цуньжуй повсюду скупает старые книги, а также обменивается ими с другими букинистами. Сейчас он продает литературу также через онлайн-магазин, где размещает сканы своих книг.

Некоторые издания имеют высокую коллекционную ценность. «Старые книги дают возможность увидеть прошлое, историю, человеческую жизнь, весь мир», — говорит Дуань Цуньжуй.

Хух-Хото, 20 апреля /Синьхуа/ — На узкой торговой улочке в Хух-Хото /автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай/ находится неприметный с виду книжный магазин «Литературный мир». На двух этажах и общей площади 68 кв м здесь собрано порядка 100 тыс. томов всевозможных старых книг, древних и современных, китайских и иностранных.

70-летний Дуань Цуньжуй открыл этот магазин более 30 лет назад. На протяжении 30 лет Дуань Цуньжуй повсюду скупает старые книги, а также обменивается ими с другими букинистами. Сейчас он продает литературу также через онлайн-магазин, где размещает сканы своих книг.

Некоторые издания имеют высокую коллекционную ценность. «Старые книги дают возможность увидеть прошлое, историю, человеческую жизнь, весь мир», — говорит Дуань Цуньжуй.

Хух-Хото, 20 апреля /Синьхуа/ — На узкой торговой улочке в Хух-Хото /автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай/ находится неприметный с виду книжный магазин «Литературный мир». На двух этажах и общей площади 68 кв м здесь собрано порядка 100 тыс. томов всевозможных старых книг, древних и современных, китайских и иностранных.

70-летний Дуань Цуньжуй открыл этот магазин более 30 лет назад. На протяжении 30 лет Дуань Цуньжуй повсюду скупает старые книги, а также обменивается ими с другими букинистами. Сейчас он продает литературу также через онлайн-магазин, где размещает сканы своих книг.

Некоторые издания имеют высокую коллекционную ценность. «Старые книги дают возможность увидеть прошлое, историю, человеческую жизнь, весь мир», — говорит Дуань Цуньжуй.

Хух-Хото, 20 апреля /Синьхуа/ — На узкой торговой улочке в Хух-Хото /автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай/ находится неприметный с виду книжный магазин «Литературный мир». На двух этажах и общей площади 68 кв м здесь собрано порядка 100 тыс. томов всевозможных старых книг, древних и современных, китайских и иностранных.

70-летний Дуань Цуньжуй открыл этот магазин более 30 лет назад. На протяжении 30 лет Дуань Цуньжуй повсюду скупает старые книги, а также обменивается ими с другими букинистами. Сейчас он продает литературу также через онлайн-магазин, где размещает сканы своих книг.

Некоторые издания имеют высокую коллекционную ценность. «Старые книги дают возможность увидеть прошлое, историю, человеческую жизнь, весь мир», — говорит Дуань Цуньжуй.

Хух-Хото, 20 апреля /Синьхуа/ — На узкой торговой улочке в Хух-Хото /автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай/ находится неприметный с виду книжный магазин «Литературный мир». На двух этажах и общей площади 68 кв м здесь собрано порядка 100 тыс. томов всевозможных старых книг, древних и современных, китайских и иностранных.

70-летний Дуань Цуньжуй открыл этот магазин более 30 лет назад. На протяжении 30 лет Дуань Цуньжуй повсюду скупает старые книги, а также обменивается ими с другими букинистами. Сейчас он продает литературу также через онлайн-магазин, где размещает сканы своих книг.

Некоторые издания имеют высокую коллекционную ценность. «Старые книги дают возможность увидеть прошлое, историю, человеческую жизнь, весь мир», — говорит Дуань Цуньжуй.

Хух-Хото, 20 апреля /Синьхуа/ — На узкой торговой улочке в Хух-Хото /автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай/ находится неприметный с виду книжный магазин «Литературный мир». На двух этажах и общей площади 68 кв м здесь собрано порядка 100 тыс. томов всевозможных старых книг, древних и современных, китайских и иностранных.

70-летний Дуань Цуньжуй открыл этот магазин более 30 лет назад. На протяжении 30 лет Дуань Цуньжуй повсюду скупает старые книги, а также обменивается ими с другими букинистами. Сейчас он продает литературу также через онлайн-магазин, где размещает сканы своих книг.

Некоторые издания имеют высокую коллекционную ценность. «Старые книги дают возможность увидеть прошлое, историю, человеческую жизнь, весь мир», — говорит Дуань Цуньжуй.

Хух-Хото, 20 апреля /Синьхуа/ — На узкой торговой улочке в Хух-Хото /автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай/ находится неприметный с виду книжный магазин «Литературный мир». На двух этажах и общей площади 68 кв м здесь собрано порядка 100 тыс. томов всевозможных старых книг, древних и современных, китайских и иностранных.

70-летний Дуань Цуньжуй открыл этот магазин более 30 лет назад. На протяжении 30 лет Дуань Цуньжуй повсюду скупает старые книги, а также обменивается ими с другими букинистами. Сейчас он продает литературу также через онлайн-магазин, где размещает сканы своих книг.

Некоторые издания имеют высокую коллекционную ценность. «Старые книги дают возможность увидеть прошлое, историю, человеческую жизнь, весь мир», — говорит Дуань Цуньжуй.

Хух-Хото, 20 апреля /Синьхуа/ — На узкой торговой улочке в Хух-Хото /автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай/ находится неприметный с виду книжный магазин «Литературный мир». На двух этажах и общей площади 68 кв м здесь собрано порядка 100 тыс. томов всевозможных старых книг, древних и современных, китайских и иностранных.

70-летний Дуань Цуньжуй открыл этот магазин более 30 лет назад. На протяжении 30 лет Дуань Цуньжуй повсюду скупает старые книги, а также обменивается ими с другими букинистами. Сейчас он продает литературу также через онлайн-магазин, где размещает сканы своих книг.

Некоторые издания имеют высокую коллекционную ценность. «Старые книги дают возможность увидеть прошлое, историю, человеческую жизнь, весь мир», — говорит Дуань Цуньжуй.

Хух-Хото, 20 апреля /Синьхуа/ — На узкой торговой улочке в Хух-Хото /автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай/ находится неприметный с виду книжный магазин «Литературный мир». На двух этажах и общей площади 68 кв м здесь собрано порядка 100 тыс. томов всевозможных старых книг, древних и современных, китайских и иностранных.

70-летний Дуань Цуньжуй открыл этот магазин более 30 лет назад. На протяжении 30 лет Дуань Цуньжуй повсюду скупает старые книги, а также обменивается ими с другими букинистами. Сейчас он продает литературу также через онлайн-магазин, где размещает сканы своих книг.

Некоторые издания имеют высокую коллекционную ценность. «Старые книги дают возможность увидеть прошлое, историю, человеческую жизнь, весь мир», — говорит Дуань Цуньжуй.