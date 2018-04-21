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Букинистический магазин «Литературный мир» в Хух-Хото
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Букинистический магазин «Литературный мир» в Хух-Хото 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Хух-Хото, 20 апреля /Синьхуа/ — На узкой торговой улочке в Хух-Хото /автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай/ находится неприметный с виду книжный магазин «Литературный мир». На двух этажах и общей площади 68 кв м здесь собрано порядка 100 тыс. томов всевозможных старых книг, древних и современных, китайских и иностранных.
70-летний Дуань Цуньжуй открыл этот магазин более 30 лет назад. На протяжении 30 лет Дуань Цуньжуй повсюду скупает старые книги, а также обменивается ими с другими букинистами. Сейчас он продает литературу также через онлайн-магазин, где размещает сканы своих книг.
Некоторые издания имеют высокую коллекционную ценность. «Старые книги дают возможность увидеть прошлое, историю, человеческую жизнь, весь мир», — говорит Дуань Цуньжуй.
Хух-Хото, 20 апреля /Синьхуа/ — На узкой торговой улочке в Хух-Хото /автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай/ находится неприметный с виду книжный магазин «Литературный мир». На двух этажах и общей площади 68 кв м здесь собрано порядка 100 тыс. томов всевозможных старых книг, древних и современных, китайских и иностранных.
70-летний Дуань Цуньжуй открыл этот магазин более 30 лет назад. На протяжении 30 лет Дуань Цуньжуй повсюду скупает старые книги, а также обменивается ими с другими букинистами. Сейчас он продает литературу также через онлайн-магазин, где размещает сканы своих книг.
Некоторые издания имеют высокую коллекционную ценность. «Старые книги дают возможность увидеть прошлое, историю, человеческую жизнь, весь мир», — говорит Дуань Цуньжуй.
Хух-Хото, 20 апреля /Синьхуа/ — На узкой торговой улочке в Хух-Хото /автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай/ находится неприметный с виду книжный магазин «Литературный мир». На двух этажах и общей площади 68 кв м здесь собрано порядка 100 тыс. томов всевозможных старых книг, древних и современных, китайских и иностранных.
70-летний Дуань Цуньжуй открыл этот магазин более 30 лет назад. На протяжении 30 лет Дуань Цуньжуй повсюду скупает старые книги, а также обменивается ими с другими букинистами. Сейчас он продает литературу также через онлайн-магазин, где размещает сканы своих книг.
Некоторые издания имеют высокую коллекционную ценность. «Старые книги дают возможность увидеть прошлое, историю, человеческую жизнь, весь мир», — говорит Дуань Цуньжуй.
Хух-Хото, 20 апреля /Синьхуа/ — На узкой торговой улочке в Хух-Хото /автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай/ находится неприметный с виду книжный магазин «Литературный мир». На двух этажах и общей площади 68 кв м здесь собрано порядка 100 тыс. томов всевозможных старых книг, древних и современных, китайских и иностранных.
70-летний Дуань Цуньжуй открыл этот магазин более 30 лет назад. На протяжении 30 лет Дуань Цуньжуй повсюду скупает старые книги, а также обменивается ими с другими букинистами. Сейчас он продает литературу также через онлайн-магазин, где размещает сканы своих книг.
Некоторые издания имеют высокую коллекционную ценность. «Старые книги дают возможность увидеть прошлое, историю, человеческую жизнь, весь мир», — говорит Дуань Цуньжуй.
Хух-Хото, 20 апреля /Синьхуа/ — На узкой торговой улочке в Хух-Хото /автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай/ находится неприметный с виду книжный магазин «Литературный мир». На двух этажах и общей площади 68 кв м здесь собрано порядка 100 тыс. томов всевозможных старых книг, древних и современных, китайских и иностранных.
70-летний Дуань Цуньжуй открыл этот магазин более 30 лет назад. На протяжении 30 лет Дуань Цуньжуй повсюду скупает старые книги, а также обменивается ими с другими букинистами. Сейчас он продает литературу также через онлайн-магазин, где размещает сканы своих книг.
Некоторые издания имеют высокую коллекционную ценность. «Старые книги дают возможность увидеть прошлое, историю, человеческую жизнь, весь мир», — говорит Дуань Цуньжуй.
Хух-Хото, 20 апреля /Синьхуа/ — На узкой торговой улочке в Хух-Хото /автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай/ находится неприметный с виду книжный магазин «Литературный мир». На двух этажах и общей площади 68 кв м здесь собрано порядка 100 тыс. томов всевозможных старых книг, древних и современных, китайских и иностранных.
70-летний Дуань Цуньжуй открыл этот магазин более 30 лет назад. На протяжении 30 лет Дуань Цуньжуй повсюду скупает старые книги, а также обменивается ими с другими букинистами. Сейчас он продает литературу также через онлайн-магазин, где размещает сканы своих книг.
Некоторые издания имеют высокую коллекционную ценность. «Старые книги дают возможность увидеть прошлое, историю, человеческую жизнь, весь мир», — говорит Дуань Цуньжуй.
Хух-Хото, 20 апреля /Синьхуа/ — На узкой торговой улочке в Хух-Хото /автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай/ находится неприметный с виду книжный магазин «Литературный мир». На двух этажах и общей площади 68 кв м здесь собрано порядка 100 тыс. томов всевозможных старых книг, древних и современных, китайских и иностранных.
70-летний Дуань Цуньжуй открыл этот магазин более 30 лет назад. На протяжении 30 лет Дуань Цуньжуй повсюду скупает старые книги, а также обменивается ими с другими букинистами. Сейчас он продает литературу также через онлайн-магазин, где размещает сканы своих книг.
Некоторые издания имеют высокую коллекционную ценность. «Старые книги дают возможность увидеть прошлое, историю, человеческую жизнь, весь мир», — говорит Дуань Цуньжуй.
Хух-Хото, 20 апреля /Синьхуа/ — На узкой торговой улочке в Хух-Хото /автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай/ находится неприметный с виду книжный магазин «Литературный мир». На двух этажах и общей площади 68 кв м здесь собрано порядка 100 тыс. томов всевозможных старых книг, древних и современных, китайских и иностранных.
70-летний Дуань Цуньжуй открыл этот магазин более 30 лет назад. На протяжении 30 лет Дуань Цуньжуй повсюду скупает старые книги, а также обменивается ими с другими букинистами. Сейчас он продает литературу также через онлайн-магазин, где размещает сканы своих книг.
Некоторые издания имеют высокую коллекционную ценность. «Старые книги дают возможность увидеть прошлое, историю, человеческую жизнь, весь мир», — говорит Дуань Цуньжуй.
Хух-Хото, 20 апреля /Синьхуа/ — На узкой торговой улочке в Хух-Хото /автономный район Внутренняя Монголия, Северный Китай/ находится неприметный с виду книжный магазин «Литературный мир». На двух этажах и общей площади 68 кв м здесь собрано порядка 100 тыс. томов всевозможных старых книг, древних и современных, китайских и иностранных.
70-летний Дуань Цуньжуй открыл этот магазин более 30 лет назад. На протяжении 30 лет Дуань Цуньжуй повсюду скупает старые книги, а также обменивается ими с другими букинистами. Сейчас он продает литературу также через онлайн-магазин, где размещает сканы своих книг.
Некоторые издания имеют высокую коллекционную ценность. «Старые книги дают возможность увидеть прошлое, историю, человеческую жизнь, весь мир», — говорит Дуань Цуньжуй.
ИА Синьхуа: последние новости
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