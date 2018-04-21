Опять зима: смотрим фото снежного апрельского утра, сделанные тюменцам 

Зима в Тюмени продолжает отстаивать свои позиции. Сегодня утром, 21 апреля, за окнами тюменцы снова увидели снег, что стало отличным поводом сделать красивые кадры. Сайт 72.ru собрал для вас яркие фотографии снежного апрельского утра. Погодные капризы явно не порадовали владельцем машин, которые поменяли шины. Ранее мы писали о том, что не все тюменские автомобилисты спешат переобувать свои автомобили в летнюю резину. Причиной опасений были предсказания синоптиков, которые пророчили снег.
Доброе утро 🌞. 21 апреля 🙃. #весьапрельникомуневерь #втюменивесна #когданибудьрастает #веримвлучшее #долетаосталосьсовсемчутьчуть Публикация от Taisia Molotkova (@tlmolotkova) 20 Апр 2018 в 7:21 PDT #весна #серединаВесны #СнегУходи Публикация от Рифчик (@rifaka72) 20 Апр 2018 в 10:44 PDT А город в белом очень праздничен)! #tyumen#утро#Шанти Публикация от Artem (@kohtashev) 20 Апр 2018 в 9:46 PDT Публикация от @pavel_kosih 20 Апр 2018 в 9:04 PDT Когда офигел от погоды…. #котик #коткокос #инстакот #кот #cat #insta #instacat #cats #amazing #my #photo #tyumen #catphoto #photo #kotkokos #kokoscat #catlove Публикация от KOKOS (@kokos_kotik_) 20 Апр 2018 в 9:15 PDT Тем временем 21 апреля 👎 Публикация от Довгалец Анастасия (@anastasia.dovgalets) 20 Апр 2018 в 9:26 PDT Публикация от Еремин Евгений (@jacklblack) 20 Апр 2018 в 9:02 PDT Тюмень, 21 апреля ❄️🌨Зима отказывается уходить Публикация от Anna (@vetcelenok17_89) 20 Апр 2018 в 9:59 PDT Тоже сделали красивые фото? Присылайте их в нашу группу в соцсетях. Лучшие будут опубликованы.