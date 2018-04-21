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На улице Горького в Рязани откопали старинную брусчатку
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На улице Горького в Рязани откопали старинную брусчатку 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
На улице Горького в Рязани рядом с площадью Ленина раскопали старинную брусчатку, сообщается в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
«Судя по всему начались работы по реконструкции площади Ленина. И вот рабочие раскопали эту красоту», — говорится в сообщении.
Ранее брусчатку уже находили при дорожных работах площади Ленина и улице Павлова. Чиновники озвучили идею о том, чтобы сделать один из участков дороги с брусчаткой местной достопримечательностью.
Другие города
В городе Томске на старинной улочке Кузнечный взвоз уже много лет есть участок брусчатки, который не мешает автомобилистам и является местной достопримечательностью.
АиФ Рязань: последние новости
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