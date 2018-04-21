Зачем СССР хотел взорвать на Луне атомную бомбу

Когда началась холодная война, то одним из маркеров лидерства в ней могло считаться умение взорвать на Луне мощный ядерный заряд, который с Земли сразу увидели бы все люди. Работы такого рода велись одновременно в США и в СССР.

Главное командование ВВС США в 1957 году, после полёта первого советского спутника, направило соответствующий запрос к американским учёным-ядерщикам. Его целью была подготовка зрелища, которое могло бы по своему эффекту оставить далеко позади запуск советского спутника. Главное, чтобы этот взрыв мог быть виден с Земли невооруженным глазом. В планах Пентагона данный проект получил обозначение А-119. Американские учёные работали над ним до середины 1959 года. Как предполагают историки науки, этот проект был прекращён после непредвиденной утечки информации. Впервые подлинные сведения о нём просочились в американскую печать только при президенте Р. Рейгане.

Любопытно, что в США известия о том, что ССР планируют ядерный взрыв на Луне, стали распространяться сразу после запуска первого советского спутника. Американцы утверждали, что этот взрыв русские планируют к юбилею Великого Октября — на 7 ноября 1957 года… [С-BLOCK]

В СССР первый аналогичный проект был предложен академиком Я. Б. Зельдовичем в 1958 году. Он получил кодовое наименование Е-3, и в конструкторском бюро академика С. П. Королёва ему были приданы необходимые технические характеристики.

Зельдович рассуждал так. Любой космический аппарат сам по себе слишком мал, чтобы вызвать взрыв, заметный с Земли. Только атомный взрыв на Луне, в назначенное время и в назначенном месте, может быть зафиксирован с Земли. Поэтому подтверждением советского приоритета в космосе может послужить только ядерный взрыв на поверхности нашего естественного спутника.

В ЦКБ Королёва был изготовлены макет станции. НИИ ядерной физики поручил задание — проработать параметры термоядерного заряда, который должен был быть взорван на Луне. Лунная ядерная бомба была утыкана взрывателями — была проработана даже такая деталь. [С-BLOCK]

Но дальше начались проблемы. Ракетчики не могли дать 100%-ную гарантию доставки бомбы на Луну. Если бы она взорвалась в самом начале запуска — над территорией Советского Союза — то ещё куда ни шло. В конце концов, в СССР происходило множество ядерных испытаний, про которые не ставили в известность население. Но если бы не сработала третья ступень ракеты-носителя, и ядерный заряд свалился в Тихий океан, а то и вовсе на территорию «противника»? Тут стоило над чем подумать.

Далее, поскольку речь шла об информационном престиже СССР, то о взрыве следовало заранее поставить в известность зарубежные страны. Это было совершенно несовместимо с советскими условиями секретности запуска космических аппаратов. [С-BLOCK]

В конце концов, как говорят, сам Зельдович отказался от этого проекта. Но он-то отказался, а государство — нет. Академик М. В. Келдыш выдвинул проект Е-2МФ, по которому можно было сфотографировать обратную сторону Луны при вспышке ядерного взрыва. Что примечательно — запуски по этой программе всё-таки состоялись (в апреле 1960 года), правда, к счастью, без ядерных бомб.

Что побудило и США, и СССР к отказу от этих амбициозных проектов? В первую очередь, конечно, отсутствие гарантий. Было невозможно обеспечить, чтобы ядерные заряды были доставлены в целости и сохранности на Луну и быть взорванными только там. Ещё на этапе взлёта такой проект мог доставить массу, мягко скажем, неудобств стране, решившейся его реализовать. А после вывода ракеты с такой начинкой на орбиту это могло обернуться неприятными международными осложнениями.