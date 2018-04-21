Власти КНДР предложили Приморью подписать соглашение о строительстве моста

Заместитель министра внешнеэкономических дел КНДР Ли Гван Гын в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края Андреем Тарасенко заявил о желании северокорейской стороны построить автомобильный мост Туманган-Хасан.

Об этом сообщается на сайте краевой администрации.

По словам Ли Гван Гына, для развития торгово-экономических отношений между двумя странами следует «решить вопрос транспортировки».

«Предлагаю провести первое заседание в этом году в Пхеньяне Расоне или Владивостоке и подписать меморандум о намерениях строительства моста Туманган — Хасан», — уточнил он.

Тарасенко отметил заинтересованность российской стороны в возведении данного объекта, так как, по его словам, мост поспособствовал бы более скорому обмену товарами.