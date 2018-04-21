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Власти КНДР предложили Приморью подписать соглашение о строительстве моста
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Власти КНДР предложили Приморью подписать соглашение о строительстве моста 

RT на русском 29 минут назад
Заместитель министра внешнеэкономических дел КНДР Ли Гван Гын в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края Андреем Тарасенко заявил о желании северокорейской стороны построить автомобильный мост Туманган-Хасан.
Об этом сообщается на сайте краевой администрации.
По словам Ли Гван Гына, для развития торгово-экономических отношений между двумя странами следует «решить вопрос транспортировки».
«Предлагаю провести первое заседание в этом году в Пхеньяне, Расоне или Владивостоке и подписать меморандум о намерениях строительства моста Туманган — Хасан», — уточнил он.
Тарасенко отметил заинтересованность российской стороны в возведении данного объекта, так как, по его словам, мост поспособствовал бы более скорому обмену товарами.
RT на русском: последние новости
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