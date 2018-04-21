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Пять вологжан сразятся за место в МГИМО в игре «Умники и умницы»
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Пять вологжан сразятся за место в МГИМО в игре «Умники и умницы» 

Вологда.рф 15 минут назад
Фото: Вологда.рф
Финал региональной телевизионной олимпиады «Умники и умницы» прошел сегодня в Великом Устюге. Представят Вологодскую область в Москве пять вологжан.
В отборе приняли участие около 1500 старшеклассников региона. В региональном финале на дорожки вышли девять человек, ребята ответили на несколько вопросов по теме «Традиционная культура Русского Севера». Остальные 14 участников выступили на правах теоретиков.
«Сегодня самые талантливые ребята и девчонки Вологодской области вновь продемонстрируют свои блестящие знания, чтобы выйти дальше — уже на всероссийский уровень. Перед вами окно возможностей. Желаю, чтобы вы это окно открыли, — обратился к школьникам Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. — Кстати, мы неслучайно собрались именно в Великом Устюге. Это один из древнейших городов Русского Севера, сохранивший богатое культурное наследие, музей под открытым небом. Сегодня Великий Устюг известен далеко за пределами нашей страны также как родина Российского Деда Мороза. А в этом году этот культурный проект отмечает свое 20-летие».
Почетным членом жюри был Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Оценивали ответы ребят декан исторического факультета ВоГУ Василий Саблин, профессор Роман Красильников и доцент Ирина Спасенкова, а также представители ЧГУ. По традиции в финальной игре принял участие и ведущий передачи «Умники и умницы» на Первом канале Юрий Вяземский. Он и огласил имена победителей.
Лучшими стали ученики Вологодского многопрофильного лицея Вадиму Бойкову и Даниилу Пискунову, а также Анастасия Смолина из череповецкой женской гуманитарной гимназии. Теперь счастливчикам предстоит готовиться к съемкам финала в Москве. Еще двое — Сергей Матасарь из Кадуйского района и Наталия Козицина из Кичм-Городка попали в спислк лидеров по решению Олега Кувшинникова и Юрия Вяземского. Они поборются с участниками со всей России за право учиться в МГИМО.
Региональная олимпиада «Умники и умницы» проходит три года подряд, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.
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