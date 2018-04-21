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Субботник в Хабаровске прошёл за один час
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Названа возможная причина смерти Avicii

Субботник в Хабаровске прошёл за один час 

Хабаровский край сегодня 35 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Генеральная уборка краевой столицы, как и остальных населенных пунктов края, началась 21 апреля в 10.00, а в 11.15 в центре Хабаровска от людей с вениками и след простыл, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В частности, на Амурском бульваре, в парке «Динамо», на площади имени Ленина и в окрестных дворах после 11 часов утра корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» не встретил ни одного участника субботника. Судя по всему, Хабаровск настолько чистый, что убирать его лишний раз нет необходимости.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, на уборку в целом по региону вышли 118 тысяч жителей края. Субботник прошел в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и семи районах края. В других районах из-за погодных условий экологическую акцию перенесли на более поздние сроки.
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