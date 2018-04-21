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Две панды, вернувшиеся в Китай из-за границы, встретятся с поклонниками
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Две панды, вернувшиеся в Китай из-за границы, встретятся с поклонниками 

ИА Синьхуа 42 минуты назад
Гуйян, 21 апреля /Синьхуа/ — Двух гигантских панд, вернувшихся из Японии и Испании, ожидает встреча с общественностью в юго-западной провинции Гуйчжоу.
Два самца по кличке «Хайбинь» и «Синбао» встретятся со своими поклонниками в воскресенье в парке Цяньлиншань города Гуйян — административного центра пров. Гуйчжоу. Об этом сообщили работники названного парка.
Редкие животные прибыли в парк Цяньлиншань более недели назад. Первый раз панды появились в этом парке 20 лет назад.
По сообщению, «Хайбинь» — один из близнецов, родившихся в Японии в 2010 году, а «Синбао» родился в Испании в 2013 году. Панды останутся в Гуйяне для трехлетнего «научного образования».
"В Гуйяне для панд много пищи", — сказал сотрудник парка Ли Да. «Мы организовали команду из 37 человек, которые будут заботиться о медведях в круглосуточном режиме 7 дней в неделю».
В настоящее время в Гуйчжоу насчитывается 4 гигантские панды. Другие два представителя охраняемого вида находятся в местном парке диких животных. -0-
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