Две панды, вернувшиеся в Китай из-за границы, встретятся с поклонниками

Гуйян, 21 апреля / Синьхуа / — Двух гигантских панд, вернувшихся из Японии Испании , ожидает встреча с общественностью в юго-западной провинции Гуйчжоу.

Два самца по кличке «Хайбинь» и «Синбао» встретятся со своими поклонниками в воскресенье в парке Цяньлиншань города Гуйян — административного центра пров. Гуйчжоу. Об этом сообщили работники названного парка.

Редкие животные прибыли в парк Цяньлиншань более недели назад. Первый раз панды появились в этом парке 20 лет назад.

По сообщению, «Хайбинь» — один из близнецов, родившихся в Японии в 2010 году, а «Синбао» родился в Испании в 2013 году. Панды останутся в Гуйяне для трехлетнего «научного образования».

"В Гуйяне для панд много пищи", — сказал сотрудник парка Ли Да. «Мы организовали команду из 37 человек, которые будут заботиться о медведях в круглосуточном режиме 7 дней в неделю».

В настоящее время в Гуйчжоу насчитывается 4 гигантские панды. Другие два представителя охраняемого вида находятся в местном парке диких животных. -0-