Ещё
В Нижнем Новгороде местное самоуправление всегда играло важную роль, — Никитин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названа возможная причина смерти Avicii
Названа возможная причина смерти Avicii

В Нижнем Новгороде местное самоуправление всегда играло важную роль, — Никитин 

Newsroom24 47 минут назад
Фото: Newsroom24
Глава Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников муниципалитетов с Днем местного самоуправления.
«Уважаемые сотрудники муниципалитетов, поздравляю вас с Днем местного самоуправления!
Этот молодой для нашей страны праздник имеет давние традиции. 21 апреля 1785 года императрица Екатерина Великая издала Жалованную грамоту городам. Этот документ положил начало формированию городских сословий и местного самоуправления в Российской империи.
В Нижнем Новгороде местное самоуправление всегда играло важную роль благодаря многочисленному купечеству. Здание, построенное в начале XX века, для заседаний Городской Думы является одним из символов города.
Сегодня муниципальное самоуправление играет огромную роль в жизни страны. От его эффективности во многом зависит благополучие каждого жителя. Чистые улицы, благоустроенные дворы, исправная работа коммунальных коммуникаций, внешний вид зданий — все это определяет настроение и сознание каждого из нас. Особенно важно муниципалитетам проявлять открытость, выстраивать прямые каналы связи с жителями, оперативно реагировать на наиболее острые вопросы. Это непростая, но крайне важная часть работы.
Всех сотрудников муниципальных структур поздравляю с профессиональным праздником. Пусть работа приносит вам удовольствие и положительные эмоции! Желаю счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!» — говорится в тексте обращения, распространенном пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области.
Newsroom24: последние новости
Сухогруз проекта RSD 59 спустят на воду в Нижнем Новгороде 20 апреля 3,2 кг свинных ног изъяли у предпринимателя в Нижегородской области «Ростелеком» и ПФР организовали IV Всероссийский конкурс «Спасибо интернету 2018»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве признали невозможность вернуть Крым212
Трамп рассердился из-за звонка Путина263
Косачев прокомментировал заявление КНДР44
Украину оставят без помощи145
США уничтожили суперброневики наемников из РФ335
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение