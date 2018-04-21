В Нижнем Новгороде местное самоуправление всегда играло важную роль, — Никитин

«Уважаемые сотрудники муниципалитетов, поздравляю вас с Днем местного самоуправления!

Этот молодой для нашей страны праздник имеет давние традиции. 21 апреля 1785 года императрица Екатерина Великая издала Жалованную грамоту городам. Этот документ положил начало формированию городских сословий и местного самоуправления в Российской империи.

В Нижнем Новгороде местное самоуправление всегда играло важную роль благодаря многочисленному купечеству. Здание, построенное в начале XX века, для заседаний Городской Думы является одним из символов города.

Сегодня муниципальное самоуправление играет огромную роль в жизни страны. От его эффективности во многом зависит благополучие каждого жителя. Чистые улицы, благоустроенные дворы, исправная работа коммунальных коммуникаций, внешний вид зданий — все это определяет настроение и сознание каждого из нас. Особенно важно муниципалитетам проявлять открытость, выстраивать прямые каналы связи с жителями, оперативно реагировать на наиболее острые вопросы. Это непростая, но крайне важная часть работы.

Всех сотрудников муниципальных структур поздравляю с профессиональным праздником. Пусть работа приносит вам удовольствие и положительные эмоции! Желаю счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!» — говорится в тексте обращения, распространенном пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области.