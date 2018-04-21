5 уникальных мест в Великобритании, чтобы сделать предложение

Сказочный домик на дереве на берегу озера Лох Гойл

Волшебный момент предложения руки и сердца требует незабываемых декораций. Очаровательный домик на дереве The Lodge с видом на живописное шотландское озеро составят идеальный фон, который вы не забудете никогда. Вы сможете насладиться романтичным ужином на двоих при свечах, а затем переместиться непосредственно в The Lodge. Этот уютный пятизвездочный мини-отель, который часто используют для проведения свадеб и модных фотосессий, расположен примерно в полутора часах езды от Глазго . У администрации отеля есть даже лицензия на заключение браков, поэтому вы сможете вернуться и пожениться там, где сделали предложение!

Предложение с видом на Лондон

С небоскреба The Shard, чья смотровая площадка находится вдвое выше любой другой точки обзора в городе, открываются захватывающие виды на Лондон. Это место стремительно приобретает славу одного из самых романтичных мест британской столицы, особенно если добавить к панораме впечатляющий закат и бокал шампанского. На смотровой площадке View from the Shard работает специальная консьерж-служба, которая поможет сделать ваше предложение незабываемым: от индивидуального посещения смотровой галереи после ее закрытия и музыкального сопровождения, подобранного на ваш вкус, до свечей, цветочных лепестков и шампанского. А если вам захочется чего-то абсолютно уникального, на помощь придут настоящие эксперты по организации романтических моментов — The Proposers.

Закат на пляже

Нет лучшего места для того, чтобы сделать предложение руки и сердца, чем британское побережье. На закате песок на пляже Бамбург-бич приобретает розовый оттенок, так что соберите корзинку для пикника, не забыв бутылку шампанского, выберите уединенную песчаную дюну и… слушайте. Еще один вариант — пляж Россили-бэй в Южном Уэльсе, который неоднократно получал звание одного из лучших пляжей мира и лучших мест для пикника. И это не удивительно — вода здесь прохладная и чистая, а остановиться можно прямо на пляже, в очаровательном коттедже The Old Rectory, из которого открывается грандиозная морская панорама. Это один из самых популярных коттеджей для отдыха компании National Trust.

У подножия водопада в Озерном крае

На свете нет другого такого места, как Озерный край с его горными вершинами и сверкающими озерами. Неудивительно, что сюда так часто едут со всей Великобритании , чтобы сделать предложение. Среди этого идиллического пейзажа найдется уединенное местечко и для вашего романтического момента. Озеро Деруэнт-Уотер, воплощение мерцающего спокойствия, идеально подходит для того, чтобы сделать предложение во время прогулки на лодке. Или, например, опуститься на одно колено у подножия водопада! На шестнадцати гектарах территории отеля Lodore Falls, обращенной к Деруэнт-Уотер, находится водопад Лодор. Сотрудники отеля с огромным удовольствием помогут своим гостям сделать предложение руки и сердца как можно более запоминающимся. А ночь вы сможете провести в номере с романтическим видом на озеро.

Ваша собственная легендарная история любви

Если вы хотите пройти по следам влюбленных пар, навеки запечатленных в истории и литературе, отправляйтесь в Шервудский лес в Ноттингемшире, чтобы почувствовать себя Робин Гудом или девой Мэриан. Говорят, что эта пара поженилась в церкви Эдвинстоу — сегодня на этом месте установлен памятник. Поклонникам фильма «Робин Гуд: Принц воров» стоит совершить паломничество к участку вала Адриана, находящемуся в Нортумберленде. Там стоит одинокое дерево, увековеченное в фильме, возле которого тоже неплохо сделать предложение.