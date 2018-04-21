Югра поздравляет сотрудников военных комиссариатов с юбилеем

Ханты-Мансийске состоялось торжественное собрание, приуроченное к 100–летию со дня образования военных комиссариатов России

Приветствуя собравшихся, заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов отметил: «Работники военкоматов решают первостепенные для любого государства задачи: укрепляют обороноспособность страны, готовят надежных защитников Родины. Уверен, что военные комиссариаты будут и далее успешно выполнять возложенные на них задачи. Желаю Вам, а также членам ваших семей здоровья, благополучия, новых профессиональных достижений в деле служения Отечеству», — от имени губернатора Югры и членов правительства поздравил Всеволод Кольцов.

Врио. военного комиссара по ХМАО-Югре Денис Буров подчеркнул, что 100 лет — это огромный рубеж и за это время проделана огромная работа.

«Вооруженные силы РФ динамично развиваются и нам надо идти в ногу со временем. Только развиваясь вместе, мы сможем выполнить все задачи качественно и в срок. Позвольте пожелать крепкого здоровья вам и вашим близким, семейного благополучия и мирного неба над головой», — высказал пожелания Денис Буров.

В соответствии с поручением Президента России Владимира Путина в 2016 году Югре создан штаб регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Сегодня в регионе созданы 22 отряда юнармейцев, общим количеством 2 100 человек. Так, в ходе мероприятия юнармейцы местного отделения дали торжественную клятву на верность Отечеству. Право зачитать слова клятвы было предоставлено полковнику запаса пограничной службы ФСБ России , начальнику местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Юрию Имедиеву. Добавим, также в ходе мероприятия были вручены окружные и ведомственные награды. Завершилось собрание праздничным концертом.

Отметим, в августе этого года свой 80-летний юбилей отпразднует и Военный комиссариат Югры, образованный 30 августа 1938 года.

Справка:

За время ВОВ в армию военным комиссариатом было призвано шесть возрастных категорий призывников. В подразделение рабоче-крестьянской Красной армии направлено 17 890 человек, в трудовую армию — 5 174. В годы Великой Отечественной войны 11 земляков получили высшую награду Родины — звание Героя Советского Союза, один из югорчан стал полным кавалером Ордена Славы, более пяти тысяч человек награждены орденами и медалями.